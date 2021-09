Ralf Schumacher: "Hamilton meest veelzijdige Formule 1-coureur"

Lewis Hamilton won afgelopen zondag in Sochi voor de honderdste keer een Formule 1-race. De overwinning bracht de regerend wereldkampioen terug aan de leiding in het kampioenschap. Hij heeft nu twee punten voorsprong op Max Verstappen. Mocht Hamilton aan het einde van het seizoen aan het langste eind trekken, dan pakt hij zijn achtste wereldtitel waarmee hij definitief Michael Schumacher voorbijstreeft. Al vorig jaar, toen Hamilton met zijn zevende titel het record van Schumacher evenaarde, was er veel discussie over hoe de twee coureurs zich tot elkaar verhouden. Schumacher’s jongere broer Ralf velt in zijn column voor Sky Duitsland een helder oordeel: “Lewis is momenteel de meest complete coureur in het veld”, betoogt de zesvoudig Grand Prix-winnaar. “Hij heeft veel ervaring en werkt nauw samen met het team. Wanneer het erop aankomt in de kwalificatie of in de race, levert hij feilloos zijn prestatie.”

Of race-overwinning #100 snel gevolgd zal worden door #101 valt te betwijfelen, stelt Schumacher. “De superioriteit is er nog wel, maar niet meer zoals het vroeger was. Het is ook te merken dat Mercedes af en toe fouten maakt. Of het nu strategisch is, of dat Hamilton zelf niet in de pits komt in Hongarije of dat hij zich nu in de kwalificatie van Sochi niet realiseert dat hij banden moet wisselen.”

Het zijn kleine tekenen aan de wand die doen vermoeden dat het tij aan het keren is en Red Bull de overhand begint te krijgen. Ook lachte in Sochi het geluk eindelijk eens het team van Max Verstappen toe, zag Schumacher. Een late regenbui stelde de Nederlander in staat om op te schuiven naar P2. “Als je zondag naar Mercedes-teambaas Toto Wolff luisterde, waren ze daar al heel berouwvol dat Max nog op P2 kon eindigen, daarom was het voor Mercedes beter geweest als het niet geregend had. Dan was Hamilton slechts tweede geworden [achter Lando Norris], maar was de achterstand van Verstappen groter gebleven. Dat was het geluk voor Red Bull. Maar ze hebben eerlijk gezegd al zo veel pech gehad dit seizoen. Als ze dat niet hadden gehad, hadden ze ver voor gestaan. Daarom hebben ze hun geluk hier verdiend.”