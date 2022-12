Ralf Schumacher: "Gaat Hamilton door als Russell hem nog een jaar verslaat?"

Zoals bekend staat Mick Schumacher 5 maart niet op de startopstelling als het seizoen op het Bahrain International Circuit in gang wordt geschoten. Schumacher is bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg en moet genoegen nemen met een rol als derde coureur bij Mercedes. Het is even slikken, maar volgens Ralf Schumacher zat er niet veel meer in voor Mick: "Nog een seizoen in een fulltime zitje was natuurlijk beter geweest. Racen is nog altijd het beste voor de doorontwikkeling."

"Maar aan de andere kant: bij Haas ontbrak de juiste ondersteuning voor hem. Dat was lastig geworden. Als een teambaas niet in een coureur gelooft, dan moeten de wegen scheiden. Als je het puur sportief bekijkt, dan had Mick een stijgende lijn te pakken. Daardoor kun je vraagtekens bij het besluit van Haas plaatsen. Onder deze omstandigheden is dit de beste oplossing voor Mick."

'Wil Hamilton nog door als Russell hem nog een jaar verslaat?'

Ralf Schumacher heeft de overstap van Mick naar Mercedes eerder al een 'win-win situatie' genoemd. Daarbij duidt hij vooral op het werk achter de schermen, al ziet hij het ook als een mooie mogelijkheid om op termijn weer terug te keren op de grid. "Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft ook al gezegd dat Mick met zijn kwaliteiten eigenlijk een vast zitje moet hebben. Ik denk dat er voor 2024 wel enkele interessante mogelijkheden kunnen zijn. Mercedes heeft niet alleen een fabrieksteam, maar ook nog klantenteams, waar het invloed kan uitoefenen."

Voor de langere termijn kan Audi - dat graag een Duitse coureur wil - een optie zijn, al komt Ralf bij Sport1 met een bijzonder antwoord op de bijbehorende vraag: "Audi zou logisch zijn, zowel voor Mick als voor Audi. Maar bij Mercedes kan ook iets gebeuren." Die laatste woorden baren natuurlijk opzien, waarna Schumacher hardop denkt. "Stel dat George Russell weer sneller is dan Lewis Hamilton. Wil hij dan überhaupt nog door in de Formule 1? Dat zal spannend worden. Lewis heeft zoveel krediet bij Mercedes dat hij zelf kan beslissen wanneer hij wil stoppen. Geld speelt in ieder geval geen rol, daar heeft hij genoeg van. Het wordt beslissend bij wie de nieuwe auto beter past."

Ralf Schumacher heeft in dat opzicht hoge verwachtingen van Russell. Schumacher komt lofuitingen tekort en schaalt de prestaties van Russell als teamgenoot van Hamilton hoger in dan die van Nico Rosberg in zijn titeljaar. "Mega. Je moet niet vergeten dat George als jonge coureur teamgenoot van Lewis werd, die toen in alle opzichten eigenlijk op zijn top was. Toch heeft hij hem verslagen. Dat knaagt aan Lewis. De prestatie van George schat ik hoger in dan die van Nico Rosberg in 2016."