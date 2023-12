Het 2023 Formule 1-seizoen is net achter de rug met maar liefst 22 races op de kalender. Voor volgend jaar mogen de coureurs hun borst nat maken, want dan staan er zelfs 24 op de planning. Een gigantisch aantal wat voor zowel de teams als de coureurs voor veel drukte gaat zorgen. Aan het einde van het afgelopen jaar merkten de renstallen al dat het personeel begon te kraken en volgend jaar gaat dat naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher haalt in een interview met onze zusterpublicatie Formel1.de dan ook aan dat het volgens hem een veel te lange kalender is. "Ik hoop dat erover gesproken gaat worden, want ik geloof niet dat dit goed is. Ik geloof dat het simpelweg te veel is", verklaart de Duitser.

De jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zag ook afgelopen jaar dat het geklaag toenam. "Ik geloof dat de coureurs ook overbelast zijn geraakt door de situatie, net als de monteurs in de Formule 1", vertelt de winnaar van zes F1 Grands Prix. "Ik hoop dat het ook naar boven doordringt." Hij roept met name F1-president Stefano Domenicali op om in te grijpen. "Hij kent nagenoeg alles in de Formule 1, want hij is groot geworden in de autosport. Ik hoop dat hij een oplossing kan vinden en dat hij de mogelijkheden ziet die er zijn."

Ralf Schumacher heeft zelfs in eigen kring vernomen dat enkele fans afhaken vanwege het volle schema. "Ik hoor steeds vaker dat zelfs bij de meest doorgewinterde motorsportfans de voorpret voor een Grand Prix wegvalt, omdat ze bijna geen tijd meer voor andere dingen hebben. Bijna de hele week draait om F1", vervolgt de 48-jarige Duitse analist, die meer voelt voor het idee van Bernie Ecclestone. De voormalig F1-baas stelt dat een seizoen maximaal achttien of negentien races mag duren. "Je moet je voorstellen dat je graag met je vader of moeder kijkt en dan de hele familie moet overhalen om twee tot drieënhalf uur - soms zelfs vier - te kijken. En dat dan 24 keer per jaar. Voor mij is het ideale aantal achttien tot twintig."