Formule 1 GP van Brazilië

Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"

Ralf Schumacher heeft een vernietigend oordeel geveld over de Formule 1-vooruitzichten van Colton Herta, waarbij hij vraagtekens zet bij de prestaties van de Amerikaan in Formule 2 en zijn kansen op een racezitje bij Cadillac van de hand wijst

Oliver Trebes

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 10:36

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto: Clive Rose / Getty Images

Op het eerste gezicht had de vrijdag op Interlagos voor Colton Herta nauwelijks beter kunnen verlopen. De testcoureur van Cadillac verving Sergio Perez in de eerste vrije training voor de Grand Prix van São Paulo van 2026, reed 24 ronden en pakte het laatste punt dat hij nodig had voor zijn FIA-superlicentie. Op papier mag de Amerikaan nu in 2027 in de Formule 1 racen.

Voormalig F1-coureur en inmiddels analist Ralf Schumacher moet daar echter niets van weten. Gevraagd of Herta een kandidaat kan zijn voor het tweede Cadillac-zitje naast Perez, antwoordde de analist van Sky Germany: "Alleen als Pasen en Kerstmis op dezelfde dag vallen. Serieus, het heeft geen zin. Hij is gewoon brandstof aan het verstoken, om een uitspraak van Franz Tost te lenen. Ik weet niet eens wat het nut ervan is. Je kunt net zo goed iemand anders in de auto zetten, een paar jonge coureurs een kans geven."

Schumacher was bijzonder kritisch op Herta's seizoen in de Formule 2: "Hij was echt zó slecht in de Formule 2. Wat mij betreft heeft hij het totaal niet verdiend. Ik vind het geweldig dat ze Amerikaanse coureurs proberen te stimuleren. Maar het moet wel ergens op slaan, en hij hoort niet thuis in de Formule 1."

In plaats van Herta ziet Schumacher liever dat jonge coureurs een kans krijgen. Als voorbeeld wijst hij naar McLaren-junior Leonardo Fornaroli, die kampioenschappen heeft gewonnen in zowel de Formule 2 als de Formule 3, en noemt hem "een ongelooflijk sterke coureur". Verder zou het vinden van de juiste teamgenoot voor Perez echter "heel, heel lastig" zijn.

Ralf Schumacher

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Een lastig seizoen in de Formule 2

Herta was naar de Formule 2 overgestapt om te bewijzen dat hij een Formule 1-zitje waard is en superlicentiepunten te verzamelen. Maar hij staat momenteel slechts 19e in de kampioenschapsstand met 26 punten, nadat hij tot dusver geen overwinning en zelfs geen podiumplaats heeft behaald. Zelfs Formule 2-CEO Bruno Michel erkent dat Herta het zwaarder heeft gehad dan verwacht.

De Amerikaan bemachtigde zijn superlicentie daarom via een alternatieve route. Naast de punten die hij in IndyCar behaalde, waar hij negen races won en tweede werd in het kampioenschap van 2024, verzamelde hij extra punten via zijn optredens in de vrijdagtrainingen voor Cadillac.

Lees ook:

Een van de Cadillac-zitjes voor 2027 is al bevestigd: Perez verlengde eind oktober zijn contract tot 2029. Of Valtteri Bottas bij het team blijft, is echter nog onduidelijk. Naast Herta zijn meerdere andere namen genoemd, waarbij George Russell bijvoorbeeld Mercedes-talent Frederik Vesti naar voren schoof als kandidaat.

In hun onderlinge vergelijking tijdens de vrijdagtraining op Interlagos was Herta ongeveer negen tienden van een seconde langzamer dan Bottas.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



21 min



Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'





Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



25 min



Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"





Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 u



Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit





Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



12 u



Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit

Vorig artikel Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit

Volgend artikel Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Oliver Trebes





F1 Baku 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken?



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



F1 Baku 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken?





Kwalificatie F1 Baku 2026: Hoe laat, zenders en live kijken



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Kwalificatie F1 Baku 2026: Hoe laat, zenders en live kijken





F1 tijdschema Baku 2026: Alle tijden van het raceweekend



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



F1 tijdschema Baku 2026: Alle tijden van het raceweekend

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer