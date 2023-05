Ralf Schumacher: "Marko heeft een probleem met naam Schumacher"

Het is geen geheim dat AlphaTauri-teambaas Franz Tost dit seizoen graag Mick Schumacher in een van zijn twee bolides had gezien. De Oostenrijker sprak die wens openlijk uit, maar wist ook dat het Red Bull-bestuur anders zou beslissen. Nyck de Vries kreeg na zijn indrukwekkende invalbeurt op Monza, waar hij de Williams naar de negende plaats stuurde, na een omweg dan toch zijn kans in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull. Tost stelde dat Schumacher, die zijn Haas F1-zitje verloor aan landgenoot Nico Hülkenberg, het talent had om te slagen in de Formule 1.

Tost maakte destijds bekend dat AlphaTauri vanwege 'politieke redenen' niet tot een overeenkomst was gekomen met de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, waarmee hij nog in het midden liet wat er dan precies speelde. Ralf Schumacher geeft in gesprek met Motorsport-Total.com aan wat, of eerder wie, de reden was dat er geen deal kwam: Red Bull-adviseur Helmut Marko.

"Helmut Marko lijkt een probleem te hebben met de naam Schumacher, hoewel ik een goede interactie met hem heb", zegt de 47-jarige Schumacher. "Hij lijkt een soort probleem te hebben met Mick. Ik kan niet anders uitleggen dat het niet gelukt is." Tost had 'graag een andere coureur gewild', weet Schumacher. "Maar toen kwam Helmut Marko langs, die dat om persoonlijke redenen of wat dan ook niet wilde", legt hij met een duidelijk kritische ondertoon uit.

De AlphaTauri-teambaas gelooft er bovendien heilig in dat jonge coureurs drie jaar de tijd nodig hebben om echt in het Formule 1-ritme te komen. Die tijd kreeg Mick Schumacher niet bij Haas F1, waar ze vooral ervaren coureurs wilden hebben om de weg naar voren in te slaan. Bij AlphaTauri had Schumacher kunnen voortbouwen op zijn twee jaren aan ervaring bij Haas F1, waarbij zijn eerste seizoen voor een van gewenning was aangezien de VF-21 niet vooruit te branden was.

Positievere feedback

Ralf Schumacher begrijpt dan ook niet dat Red Bull de kans niet aangreep om Mick Schumacher vast te leggen als teamgenoot van Yuki Tsunoda, zoals Tost dat ook graag gezien had. "Men moet niet vergeten dat Red Bull in Duitsland niet de sterkste markt heeft. Als het bedrijf een Schumacher in de Formule 1 had gehouden, was er veel positieve feedback geweest", is Schumacher stellig.

Dat De Vries worstelt bij AlphaTauri, verbaast Schumacher niets. Hij twijfelt niet aan het talent van de 28-jarige Nederlander, maar merkt ook dat er al na vijf races te veel druk op hem gezet wordt. Marko deelde onlangs namelijk de gele kaart uit aan De Vries, die in de eerste races van het seizoen nog niet helemaal uit de verf kwam. Volgens de Oostenrijker was het gat tussen hem en Tsunoda te groot. De Vries moet zich de komende races verbeteren om te voorkomen dat hij al dit seizoen vervangen wordt. "Eerlijk gezegd is dit geen manier om met een jonge coureur om te gaan. Dat is niet doelgericht", bekritiseert Schumacher de handelswijze van Marko. "De jongen heeft tijd nodig. Dat weet je van tevoren."