Schumacher hekelt houding van de FIA: “Dwaas en willekeurig”

De Formule 1-wereld werd zondag in de slotfase van de Japanse Grand Prix op het verkeerde been gezet. Max Verstappen behaalde zijn twaalfde overwinning van het seizoen en haalde de maximale score van 25 punten. Toen Charles Leclerc zich in de chicane verslikte en nog een tijdstraf kreeg, werd hij naar de derde plek verwezen. Daardoor was de wereldtitel voor Verstappen, tot verwarring van vrijwel alle kijkers en commentatoren. Zij gingen ervan uit dat Verstappen geen 25, maar 19 punten zou krijgen omdat niet de volledige race afgewerkt kon worden. De FIA bleek echter een passage in het reglement opgenomen te hebben dat er alleen een deel van de punten uitgekeerd wordt als de deelnemers niet rijdend over de finish komen. Ook Verstappen had daardoor in eerste instantie niet door dat hij wereldkampioen was geworden.

Het kwam de mondiale autosportfederatie op veel kritiek te staan in een periode dat het handelen van de bond toch al onder een vergrootglas ligt. “De FIA stond zondag weer eens in het middelpunt van de belangstelling”, schrijft Ralf Schumacher in zijn column voor Sky Sports. “Als je een blik op de betreffende paragraaf van het reglement werpt, dan kun je bijna spreken van willekeur of dwaasheid. Het is in principe geen probleem. De FIA kan op elk moment een beslissing nemen, maar dan kun je dat er tenminste in zetten zodat mensen over de hele wereld niet hoeven te rekenen. Ze hadden het meteen kunnen zeggen, dat ze dit als een volledige race tellen. Dan had het aangepakt kunnen worden. De manier waarop het zondag ging was niet goed. Voor alle betrokkenen, inclusief het team zelf, was het tot het einde onbegrijpelijk waarom Verstappen überhaupt wereldkampioen werd. Hij en de topmannen van het team waren zelfs verrast.”

Begrip voor woede Gasly, maar straf terecht

Dat was nog niet het enige controversiële moment tijdens de Japanse Grand Prix. Kort na de start werd de race op Suzuka alweer onderbroken met een rode vlag vanwege de hevige regenval en een crash van Carlos Sainz. Pierre Gasly had intussen een reclamebord geschept en was na een pitstop weer onderweg om het veld bij te halen. Hij zag op het laatste moment dat er een trekker van de marshals op de baan was. Datzelfde kostte zijn vriend Jules Bianchi in 2014 het leven, uitgerekend ook op Suzuka. De FIA heeft onderzoek ingesteld naar het hoe en waarom de trekker op de baan was, maar gaf Gasly tegelijkertijd ook een straf. Tot woede van de collega’s van Gasly, die zeer kritisch waren op de aanpak van de federatie.

“Het gebeuren rond Pierre Gasly was heel emotioneel”, erkent Ralf Schumacher. “Ik kan de kritiek van de andere coureurs wel begrijpen. Ze hebben afgesproken geen trekkers op de baan te willen zien als er nog auto’s rijden. Maar dat rechtvaardigt niet waarom Gasly met 250 kilometer per uur achter het veld aanreed. Dat is allesbehalve slim. Ik denk dat beide kampen in de spiegel moeten kijken. Het is geen probleem om de trekker aan de kant te houden tot alle auto’s in de pits zijn, zolang er geen direct gevaar is dan toch. Men moet onderzoeken waarom het anders gelopen is. Ik vind de straf voor Gasly terecht en begrijpelijk, het is duidelijk dat de race stilgelegd was. Dan moet je stapvoets rijden en op elk moment kunnen stoppen. Daar is een reden voor: er kunnen mensen op de baan zijn.”