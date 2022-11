Haas kondigde voorafgaand aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi aan dat het team Nico Hülkenberg heeft gecontracteerd voor 2023. Dit betekent dat Mick Schumacher zijn plek bij het team heeft verloren. Aangezien alle andere stoeltjes volgend seizoen ook al bezet zijn, zal hij in 2023 niet terug te zien zijn op de grid. Daarmee komt er een einde aan de speculatie over de toekomst van de Duitser, wiens positie al lang onder druk staat vanwege vele crashes en uitblijvende resultaten.

Ralf Schumacher, oom van Mick en broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, haalt in gesprek met Sky Sports hard uit naar het team van Haas. “Zo ga je niet met medewerkers om”, concludeert de Duitser naar aanleiding van een aantal negatieve uitlatingen van Haas-teambaas Günther Steiner richting Mick. “Hij wordt met andere standaarden vergeleken. Soms moet je een coureur twee of drie jaar de tijd geven. Tsunoda bijvoorbeeld, die in een betere auto rijdt, heeft het momenteel ook moeilijk. Steiner had Mick meer moeten aanmoedigen.” Door de manier waarop Mick de laatste maanden door het team werd behandeld was het nieuws dat hij moest vertrekken volgens Ralf niet algeheel onverwacht. “Maar uiteraard is hij erg teleurgesteld.”

Toekomst in F1

De oud-coureur spreekt van een “steile leercurve” als het gaat over de prestaties van Mick. “Met Magnussen als teamgenoot leerde hij opeens erg veel”, stelt de Duitser. Hoewel er in 2023 geen plek meer is voor Mick, is zijn oom optimistisch over een kans in de toekomst. Zo wordt de 22-jarige coureur in verband gebracht met de rol als reservecoureur bij het team van Mercedes. “Ik denk niet dat dit het einde is. Mercedes laat zijn waardering voor Schumacher in ieder geval wél blijken”, zegt Ralf.