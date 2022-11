Mick Schumacher is momenteel bezig aan zijn tweede Formule 1-seizoen in dienst van Haas F1 Team, maar het heeft er alle schijn van dat hij na de GP van Abu Dhabi zijn spullen moet pakken. De Amerikaanse renstal heeft nog niet gecommuniceerd wie in 2023 de teamgenoot van Kevin Magnussen wordt, al heeft teambaas Guenther Steiner in Brazilië toegegeven dat er inmiddels wél een besluit is genomen. De algemene verwachting is dat de keuze niet in het voordeel van Schumacher gaat uitpakken en dat landgenoot Nico Hülkenberg volgend seizoen het plekje overneemt. Ook F1-analist Ralf Schumacher ziet de bui al hangen voor zijn neefje.

"Ik verwacht niet dat Haas in het voordeel van Mick gaat beslissen, anders hadden ze dat allang gedaan", vertelt de voormalig Formule 1-coureur bij Sky Sports Duitsland. Er zijn diverse factoren waardoor hij die mening is toegedaan: "De interactie in het team en de openheid van Guenther Steiner - laat ik het beleefd houden - zijn natuurlijk niet per se positief." Diezelfde Steiner moet het vervolgens ontgelden, in het bijzonder de houding van de markante Italiaan richting Schumacher. Zo heeft de jonge Duitser in de eerste fase van het seizoen stevige kritiek gekregen nadat hij enkele keren crashte. Daarna werden de prestaties beter en dus moet er volgens Ralf Schumacher meer meewegen dan alleen de verrichtingen op de baan.

"Mick heeft laten zien dat de potentie er is. Maar wat hij ook deed: het team en Steiner waren er nooit tevreden mee. Het hele gebeuren valt niet te verklaren met normale maatstaven, het moet bijna iets persoonlijks zijn. Ik denk dat Steiner het niet aan kan dat iemand anders in de aandacht staat bij Haas. Hij wil heel graag op de voorgrond treden", trekt Schumacher fel van leer over Steiner, die in zijn ogen ook nog het nodige te leren heeft over hoe hij een team moet aansturen. "Dit kun je geen personeelsbeleid noemen. Je moet je personeel motiveren. Mick staat voortdurend onder druk om geen fouten te maken, anders mag hij niet voor Haas blijven rijden. Als je onder dat soort druk staat, kun je niet vrij rijden."

