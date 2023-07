Voor Ferrari was de Grand Prix van Hongarije opnieuw een race om snel te vergeten. Charles Leclerc viel door een langzame pitstop en tijdstraf terug tot de zevende plek terwijl teamgenoot Carlos Sainz genoegen moest nemen met de achtste plek na een tegenvallende kwalificatie, waarin hij slechts de elfde tijd noteerde. Na de race gaf teambaas Frederic Vasseur toe dat zijn team 'te veel fouten' had gemaakt gedurende het weekend op de Hungaroring. Het was het zoveelste tegenvallende resultaat dit seizoen, waardoor Ferrari slechts vierde bij de constructeurs staat. Sainz heeft met 87 punten iets beter gepresteerd dan Leclerc, die op 80 punten staat. Een jaar eerder had Leclerc in hetzelfde aantal races nog 170 punten gescoord, Sainz 133.

Ook dit jaar blijft strategie nog een probleem bij de Scuderia, wat regelmatig tot frustratie heeft geleid op de boordradio. Met tegenvallende resultaten en onvrede over sommige beslissingen vraagt oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher zich af wanneer het geduld van de twee coureurs opraakt. "Bij Sainz krijg je het gevoel dat hij het vertrouwen in het team heeft verloren", zegt Ralf Schumacher, tegenwoordig actief als Sky Sports F1-expert in Duitsland. "Je hoort geruchten dat zijn vader in de paddock op zoek is naar alternatieven." Die geruchten richten zich voornamelijk op Audi, dat vanaf 2026 actie zal zijn in de Formule 1 - in samenwerking met Sauber. Zijn vader, Carlos Sainz sr., heeft namelijk goede banden met Audi aangezien hij namens het Duitse merk aan de Dakar Rally meedoet.

Die geruchten vindt Schumacher zelf wel 'een beetje vreemd'. Hij stelt dat Audi iemand met ervaring, maar ook een teamspeler nodig heeft. "Op dit moment maakt Sainz geen goede indruk", is de zesvoudig Grand Prix-winnaar van mening. "Hij kan rijden, maar hij maakt veel fouten. Zijn prestaties zijn erg wisselvallig. Dat is natuurlijk geen goed visitekaartje voor zijn toekomst." Hij wijst daarnaast ook nog naar de fout op de vrijdag, toen hij op de half natte baan spinde en vervolgens vast kwam te staan. "Dat zou normaal gesproken niet mogen gebeuren", oordeelt hij. "Het is een moeilijke situatie voor hem en Ferrari."

Niet alleen Sainz, ook Leclerc kan volgens Schumacher wel beter dan wat hij afgelopen weekend heeft laten zien. De tijdstraf voor het te hard door de pitstraat rijden zou volgens hem 'met zoveel ervaring niet mogen'. "Dit zijn altijd van die dingen die bij hem gebeuren. Natuurlijk, als het slecht gaat, gaat het vaak écht slecht. Maar dat zou een coureur van zijn kaliber niet mogen overkomen." Ook klonk opnieuw onvrede op de boordradio in Hongarije. Schumacher stelt daarom dat teambaas Vasseur 'heel veel werk' te doen heeft. "Ferrari is een beetje een ramp op dit moment."