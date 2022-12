Ralf Schumacher over Vasseur: "Niet eerste kandidaat Ferrari, wel capabel"

Afgelopen dinsdag werd bekend dat Frederic Vasseur de nieuwe Formule 1-teambaas wordt bij Ferrari. Na vier jaar nam de Scuderia afscheid van Mattia Binotto. Onder Binotto werd Ferrari afgelopen jaar weliswaar weer een titelkandidaat, maar een stapel aan fouten kostte het team veel zeges en misschien zelfs een kans op de wereldtitel. Komend jaar is Vasseur dus de nieuwe leider. De Fransman werkte de afgelopen seizoenen bij Alfa Romeo en mag het nu hogerop proberen.

Ralf Schumacher, oud F1-coureur en de broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael, denkt dat Vasseur de juiste persoon is om Ferrari bij de hand te nemen. “Ik geloof dat Fred [Vasseur] iets kan bijdragen. Met zijn discipline heeft hij zelf ook opleidingsteams vanaf nul af aan opgebouwd”, zegt Schumacher tegenover het Duitse Sky Sport. "Dat wat Ferrari mist en op dat vlak kan hij zeker wat bijdragen. Dat ben ik van overtuigd. We weten allemaal dat hij niet de eerste kandidaat was bij Ferrari", duidt Schumacher op de bevestigde interesse in Seidl en geruchten rond Christian Horner. "Maar voor Vasseur is dit een belangrijke stap, ook omdat ik denk dat hij niet de gewenste kandidaat bij Audi is. Daarom viel alles op zijn plek.”

Ferrari is zoals bekend een van de lastigste teams om te leiden. De druk om te presteren is gigantisch. Schumacher denkt echter niet dat de positie van Vasseur meteen wankel zal zijn als Ferrari niet meteen levert. “Hij zal eerst wel wat krediet hebben. De vraag is vooral wie hij mee kan nemen. Ik denk dat hij wel een paar vertrouwelingen mee gaat nemen vanuit Sauber, ook weer in de hand gewerkt doordat er daar volgend jaar een herstructurering zal zijn vanwege de nieuwe partner [Audi]. Andreas Seidl heeft dit zelfs al gezegd. Daar kan Vasseur van profiteren, al zal het voor hem wel moeilijk worden om aan de nieuwe cultuur te wennen en alles bij te houden. Maar goed, dit vertrouw ik Vasseur toe. Het team staat achter hem, hij is financieel volledig onafhankelijk en hij durft duidelijke beslissingen te nemen.”