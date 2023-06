Fernando Alonso waarschuwde Aston Martin dat zij snel met grotere updates moest komen omdat het team anders het gevaar liep om terug te vallen. In Canada gaf het team van Lawrence Stroll gehoor aan die oproep en nam het onder meer een aangepaste vloer en sidepods mee. Na een sterke kwalificatie - en een gridstraf voor Nico Hülkenberg - mocht de Spanjaard van de tweede plek beginnen op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij had geen geweldige start en moest Lewis Hamilton voor zich dulden en stond vervolgens onder druk van George Russell. Alonso had daarna een goed tempo te pakken en kon Hamilton inhalen, om hem er vervolgens niet meer langs te laten en zodoende als tweede over de streep te komen.

De prestaties van Aston Martin vallen oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher op positieve manier op. "Ze brachten een update die meteen werkte", schrijft hij in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Ik weet zeker dat we nog veel meer kunnen verwachten van de groene auto's. Ik zie Aston Martin op dit moment een streepje voor hebben op Mercedes met deze verbeteringen en ik denk dat Alonso de grootste concurrent van Max Verstappen zal zijn tijdens de volgende race op de Red Bull Ring."

Voorlopig lijkt Verstappen echter niet te stoppen. Hij won zes van de afgelopen acht races en staat met een ruime voorsprong bovenaan. De tweevoudig wereldkampioen bezorgde Red Bull in Canada haar honderdste Formule 1-zege terwijl hij met zijn 41ste zege op gelijke hoogte kwam met Formule 1-legende Ayrton Senna. "Dit is een geweldige prestatie als je bedenkt hoe het idee van Red Bull-oprichter Didi Mateschitz in eerste instantie tot stand is gekomen", stelt Schumacher. "Dr. Helmut Marko en Christian Horner wisten altijd de juiste mensen binnen te halen, en wat niet vergeten mag worden - ze financierden niet één maar twee teams, dus ook Toro Rosso, nu AlphaTauri."

Hoewel Verstappen en Red Bull indruk maken op Schumacher, waarschuwt hij ook dat Red Bull het de komende tijd niet gemakkelijk krijgen. "In Montreal zagen we dat het veld dichterbij kwam. Aston Martin en Mercedes hebben het gat verkleind en Red Bull Racing zal een beetje lijden onder het feit dat het de windtunnel niet volledig kan gebruiken vanwege de straf van vorig jaar", verwacht de Duitser.