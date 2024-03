Ralf Schumacher: "Alonso in beeld voor F1-zitje bij Red Bull in 2025"

Het loopt op de baan redelijk gesmeerd voor Red Bull Racing , dat na drie races aan de leiding van het kampioenschap gaat en met de RB20 een sterke auto in huis heeft. Max Verstappen won de eerste twee races op dominante wijze, maar viel in Australië al vroeg uit door remproblemen. Teamgenoot Sergio Pérez kwam niet uit de verf en werd vijfde, al legde teambaas Christian Horner uit dat een tear-off de luchtstromen onder zijn auto flink verstoorde en hem veel downforcepunten kostte. De positie van de Mexicaan is hoe dan ook niet zeker bij het team, aangezien zijn contract dit jaar afloopt. Daarnaast gaan er geruchten dat Verstappen een overstap zou kunnen maken door alle onrust bij het team waarmee hij al veel successen heeft geboekt.

"We weten dat het team vrij verdeeld is en dat Max aan een alternatief denkt", zegt oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher tegen de Duitse tak van Sky Sports. "Maar het is niet alleen Max: ook het team denkt aan een alternatief. Nu gaan er heel nieuwe geruchten. Horner is altijd al fan geweest van één coureur sinds 2013: Fernando Alonso . Er schijnen op de achtergrond al grote plannen te liggen om Alonso volgend jaar een zitje te geven voor het geval dat Verstappen het team verlaat." Volgens informatie van Motorsport-Total.com, een Duitse zusterpublicatie van Motorsport.com, hebben de eerste gesprekken al plaatsgevonden tussen Horner en Alonso's manager en goede vriend Flavio Briatore. Het is nog onbekend of er al een contract is getekend, maar dat wordt op dit moment onwaarschijnlijk geacht.

Schumacher, tegenwoordig actief als F1-analist voor Sky Sports, stelt dat het niet om mind games gaat en dat hij over 'vrij goede informatie' beschikt dat er inderdaad een kern van waarheid in zit, ondanks dat het geruchten betreft. "Alonso reageerde heel voorzichtig toen we hem ernaar vroegen in de paddock. Hij zei dat hij erover nadacht. Maar hij zit aan het einde van zijn carrière. Fernando wil natuurlijk een auto waarin hij kan winnen", geeft de Duitser als goede motivatie voor Alonso aan om zo'n overstap te wagen. "En je zag wat hij dit weekend heeft gedaan, hoe snel hij was, hoe hij voorkwam dat George Russell hem inhaalde. Hij weet wat hij wil en ik denk dat hij er goed bij zou passen."

'Verstappen zou goed bij Mercedes passen'

Schumacher heeft het dus over Alonso als mogelijke vervanger voor Verstappen, maar ziet in de tweevoudig wereldkampioen ook een goede teamgenoot voor de 26-jarige Nederlander in het geval hij blijft om zijn contract tot en met 2028 uit te zitten. Hij sluit uit dat er dit jaar nog een wisseling van de wacht komt 'omdat beide coureurs nog een contract hebben'. "Maar we hebben het over volgend jaar. Silly season is heel vroeg begonnen door Lewis Hamilton en de teams houden het allemaal scherp in de gaten." Schumacher ziet in Alonso een goed alternatief voor Pérez, aangezien het volgens hem voor teams van belang is dat zij ervaren mensen hebben als zij direct willen winnen. "Dat is met name bij Red Bull heel belangrijk." F1-Insider meldt dat Alonso alleen als vervanger van Pérez zou worden overwogen.

De laatste tijd gaan er veel geruchten dat Verstappen naar Mercedes zou kunnen gaan. Teambaas Toto Wolff heeft de deur voor die overstap wagenwijd opengezet, wetende dat Hamilton volgend jaar voor Ferrari rijdt. Tegelijkertijd weet de Oostenrijker ook dat hij de drievoudig F1-kampioen op dit moment geen competitief pakket kan bieden. Schumacher is er 'stellig van overtuigd' dat Mercedes een goed alternatief is voor Verstappen. "Ik zie het al voor me. Hij zou er met zijn persoonlijkheid erg goed bij passen. Hij is altijd heel verfrissend en heel netjes. Hij is een strijder en een sportman. Maar in theorie moet hij eerst onder zijn contract uit zien te komen. Natuurlijk kan Dr. Marko dat ook doen omdat zijn contract zo goed als verbonden is aan dat van Verstappen. Ik geloof daarom ook niet dat Red Bull hem in de weg zal staan als hij weg wil gaan."

Schumacher is niet van mening dat de band tussen Horner en de Verstappens na de onrust van de afgelopen tijd nog hersteld kan worden en stelt dat Jos Verstappen al 'op zoek is naar alternatieven' voor Max. "Dat hoeft niet volgend jaar te zijn, maar ik denk niet dat Verstappen er problemen mee zou hebben om het op te moeten nemen tegen Alonso."