Ralf Schumacher: Terugkeer Mick in F1 wordt moeilijk als het niet nu lukt

De rijdersmarkt van de Formule 1 ligt flink open door de vele mutaties die er al zijn geweest en de vele aflopende contracten. Steeds meer puzzelstukjes vallen op hun plaats, maar er zijn nog genoeg vraagtekens voor het seizoen 2025. Zo is bijvoorbeeld bij Alpine sinds kort een zitje beschikbaar door het aanstaande vertrek van Esteban Ocon, die met het team is overeengekomen om er na dit seizoen een punt achter te zetten. De Fransman wordt gelinkt aan Haas F1 en Sauber/Audi, maar nu draait het ook om de vraag wie zijn opvolger wordt.

Binnen Alpine zijn enkele kandidaten te vinden, waaronder Academy-coureurs Jack Doohan en Victor Martins. Een andere Alpine-coureur rijdt dit jaar in het WEC: Mick Schumacher. De Mercedes F1-reserve heeft er geen geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren in de Formule 1 nadat zijn eerdere avontuur bij Haas F1 van zeer korte duur was. Hij reed slechts twee seizoenen bij het Amerikaanse team en heeft al twee seizoenen niet meer in de Formule 1 gereden. Zodoende weet oom Ralf Schumacher ook dat de tijd begint te dringen voor de 25-jarige Duitser. "Het moet gezegd worden: als het dit jaar niet lukt, wordt het waarschijnlijk vrij moeilijk", zegt Schumacher in een video-interview met Formel1.de. Wel ziet hij nog wat kansen door de vele vraagtekens op de rijdersmarkt en ook omdat Mick Schumacher als simulatorcoureur van Mercedes nog dicht op de Formule 1 zit.

Onlangs gaf Alpine F1-teambaas Bruno Famin aan dat Mick Schumacher op zijn lijstje staat, al zou de Fransman ook maar al te graag aan Academy-coureur naar het F1-team promoveren - iets wat al lange tijd niet gebeurd is. Toch ziet Schumacher nog hoop voor neef Mick. "Hij zegt in ieder geval dat hij erg blij is met wat Mick doet. En dat is zeker een goed visitekaartje."

Het is dan tegelijk wel de vraag of dat Alpine F1-zitje interessant is voor Schumacher, gezien de recente prestaties en de reorganisatie binnen het team. Volgens Ralf Schumacher heeft Mick in deze situatie echter niet al te veel vrijheid om kieskeurig te zijn. "Ik denk dat het niet uitmaakt welke auto beschikbaar is: in zijn positie is elke auto goed", aldus de jongere broer van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher.