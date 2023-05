Ferrari begon uitstekend aan het Formule 1-seizoen 2022. De Scuderia was het beste team en won met Charles Leclerc twee van de eerste drie Grands Prix. Naarmate 2022 vorderde zakte de renstal echter weg. Technisch malheur, strategische blunders en veel verbeteringen bij Red Bull Racing zorgden ervoor dat de mannen en dames uit Maranello naar Mercedes moesten gaan kijken.

Mattia Binotto werd verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende vorm en uiteindelijk aan de kant gezet. Ferrari besloot Frederic Vasseur bij Alfa Romeo als opvolger van Binotto weg te halen, maar onder de leiding van de Fransman gaat het niet veel beter. De SF-23 kan niet opboksen tegen het geweld van Red Bull en Aston Martin en matcht het niveau van Mercedes.

Ralf Schumacher denkt echter niet dat het probleem bij Vasseur zit, maar juist meer bij Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz. Eerstgenoemde viel in Bahrein door motorpech uit en spinde in Australië de grindbak in na contact met Lance Stroll. In Miami crashte hij in de tweede vrije training en in de kwalificatie. Sainz is tot op heden elke Grand Prix gefinisht, maar een vierde plek was tot dusver zijn beste resultaat. Hij staat vijfde in de stand, twee plekken voor zijn ploegmaat. De achterstand naar Red Bull in het constructeurskampioenschap is vanaf plaats vier al opgelopen naar 146 punten.

"Ferrari maakte aan de buitenkant een zeer goede indruk sinds het aantrekken van Fred Vasseur. Er is veel gebeurd", trapt Schumacher af bij Sky Sports. "Het grootste probleem zit mijns inziens bij de coureurs. Voor mij zijn Charles Leclerc en Carlos Sainz simpelweg niet consistent genoeg. Leclerc liet zelf al weten dat hij de wagen [in Miami], tegen het advies van zijn engineers in, verkeerd had laten afstellen. Hij laat met zijn fouten zien nog niet volwassen genoeg te zijn en is wellicht niet constant genoeg om Ferrari een titel te bezorgen. Op dit moment is dat in ieder geval nog niet het geval."

Op Sainz is de voormalig F1-coureur ook kritisch: "Sainz zat een weekend eerder nog acht tienden achter Leclerc. In Miami zat 'ie op hetzelfde niveau, maar remde hij te laat en ging te snel door de pits. Om eerlijk te zijn doet Ferrari het beter dan diens coureurs."

Video: Charles Leclerc crasht in slotfase kwalificatie voor F1 Miami