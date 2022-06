Schumacher adviseert Verstappen: Kijk meer naar Perez' rijstijl

In alle trainingen én de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco was Sergio Perez de betere van de twee Red Bull-coureurs. Hoewel de Mexicaan met zijn crash in Q3 een rode vlag veroorzaakte, wist hij zijn RB18 alsnog voor die van Max Verstappen te kwalificeren. Hierbij moet wel gezegd worden dat de F1-kampioen goede sectortijden noteerde, alvorens hij zijn rondje voortijdig moest afbreken. Ondanks dat had Perez het hele weekend de overhand in de nauwe straten van Monte Carlo. Het lijkt er sowieso op dat de man uit Guadalajara zich comfortabel voelt in de huidige wagen en dat is ook Sky Sports-analist Ralf Schumacher niet ontgaan. De Duitser denkt dat Verstappen er goed aan doet om af en toe naar de rijstijl van zijn teamgenoot te kijken, helemaal nu Perez een overwinning heeft behaald.

"Hij is daardoor dicht in de buurt gekomen van Verstappen en Charles Leclerc in de stand bij de rijders", zegt de oud-Formule 1-coureur van Williams, Jordan en Toyota in zijn column. "Er kan een gevecht van drie man ontstaan. Ik denk alleen niet dat Sergio de consistentie van Verstappen heeft. In Monaco was hij wel de betere rijder. Max moet dit als een kans zien om dingen van zijn ploegmaat te leren. Max heeft een zeer agressieve stijl en heeft het in het verleden goed gedaan met zwaardere wagens. Het nieuwe concept past echter meer bij Sergio. Als een coureur goed is in banden sparen, kan die ook meer uit de bolide halen. Max moet proberen om de rijstijl van Sergio op bepaalde delen van het circuit toe te passen en één of twee bochten misschien wat langzamer nemen."

De overwinning werd Perez onder meer in de schoot geworpen door geblunder bij Ferrari en door het geluk dat Carlos Sainz achter Williams-coureur Nicholas Latifi na zijn bandenwissel weer de baan op kwam en kostbare tijd verloor. Schumacher zag vooral dat Ferrari opnieuw moet leren om de juiste beslissingen te nemen wanneer het voor de zege racet. "Dit is een situatie die ze al een aantal jaren niet meer hebben gehad", vervolgt de oom van Mick Schumacher. "Red Bull heeft juist veel geleerd in de laatste jaren door de zware strijd met Mercedes. Zij waren strategisch juist altijd zeer sterk, daar profiteert Red Bull nu van."