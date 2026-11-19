Formule 1 GP van Las Vegas

Rafael Camara twijfelt tussen F2-titelstrijd en meer F1-races met Haas

Camara, Haas en Ferrari moeten een cruciale beslissing nemen over zijn programma in Qatar en Abu Dhabi

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:16

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Rafael Camara twijfelt tussen het afmaken van zijn titelstrijd in de Formule 2 en het voltooien van het seizoen 2026 bij Haas in de Formule 1.

De protegé van Ferrari is regerend F3-kampioen en leidt als rookie bij Invicta Racing het F2-klassement, dankzij een sterk seizoen waarin hij vijf pole positions en zeven podiumplaatsen in de hoofdrace heeft behaald, waaronder drie overwinningen.

De breuk tussen Esteban Ocon en Haas heeft Camara de kans gegeven om zijn F1-debuut te maken tijdens de Grand Prix van Brazilië, en dit weekend doet hij in Las Vegas meer ervaring op in aanloop naar zijn volledige rookie-seizoen met het team in 2027.

De laatste twee ronden van het F2-seizoen vinden echter samen met de F1 plaats in Qatar en Abu Dhabi, waardoor Camara, Haas en Ferrari nu een lastige keuze moeten maken – waarbij de jongeling aangeeft dat “een mix van mensen” bij de besluitvorming betrokken zal zijn.

Gevraagd naar de situatie, antwoordde de 21-jarige: “Nou, dat is een heel goede vraag. Allebei zullen ze heel belangrijk voor me zijn. In de F2 heb ik het gevoel dat je daar het hele jaar naartoe werkt en natuurlijk wil je goed afsluiten. En ik zou ook niet in deze positie zitten of deze kansen krijgen als niet was gebeurd wat dit jaar in de F2 met Invicta is gebeurd. Dus het zou zeker heel bijzonder zijn.

“Uiteindelijk doe ik wat ik graag doe, en ik zal gelukkig zijn met [een van] beide. Maar het wordt zeker een moeilijke beslissing voor mij, want aan de ene kant heb je de Formule 1, iets waar je altijd van hebt gedroomd om in te zitten en te doen in je leven; en aan de andere kant heb je het hele kampioenschap en werk je het hele jaar om dat af te ronden.

“We zullen zien. Ik probeer me nu op dit weekend te focussen en het goed af te sluiten. En hopelijk kunnen we daarna uitzoeken wat er vervolgens gebeurt.”

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Interessant is dat FIA-reglementen betekenen dat geen enkele coureur in hetzelfde weekend in zowel de F1 als de F2 mag uitkomen; als Camara wel in de opstapklasse racet, kan Haas terugvallen op reservecoureur Ryo Hirakawa, die in Mexico onverwacht zijn Grand Prix-debuut maakte nadat Ocon plotseling werd ontslagen.

Hoewel hij momenteel het F2-klassement leidt, heeft de Invicta-coureur slechts zeven punten voorsprong op Red Bull-junior Nikola Tsolov, die een promotie naar de F1 in 2027 bij Racing Bulls is misgelopen. Leden van de Alpine-opleiding Alex Dunne en Gabriele Mini staan respectievelijk 18 en 44 punten achter.

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Door Motorsport.com gevraagd hoe waardevol de F2-titel voor zijn cv en carrière zou zijn, zei Camara: “Ja, ik denk dat het mooi zou zijn om het F2-seizoen af te maken. En zeker als je [terugkijkt op] wat je in de juniorcategorieën hebt bereikt, denk ik dat het iets heel moois is om het F3- en F2-kampioenschap, als rookie, te winnen. Niet alleen dat, maar het gevoel van winnen en dingen doen zal heel mooi zijn.

“Maar ik weet nog steeds niet wat er gaat gebeuren en ik weet niet hoe ik het ga doen. Zoals ik zei, probeer ik alleen dit weekend af te maken en daarna zullen er zeker veel dingen te bespreken zijn.”

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De nieuwe Haas-coureur voelt zich veel zelfverzekerder voor zijn tweede Grand Prix, nadat hij op weg naar een magere 20e plaats op Interlagos belangrijke ervaring had opgedaan in lastige natte omstandigheden.

“De belangrijkste lessen waren het samenwerken met het team en ook hoe de auto zich gedraagt”, zei Camara over zijn eerste optreden als racecoureur. “Ik denk dat je daardoor dit weekend al veel rustiger begint, omdat je in zekere zin weet wat je kunt verwachten.

“Het helpt om het weekend te beginnen met minder dingen in je hoofd, zodat je je in zekere zin meer op details kunt richten, meer op andere dingen. Waarschijnlijk probeer je in Brazilië gewoon alles tegelijk te leren en begint je brein een beetje oververhit te raken. Het helpt zeker.”

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- Het Motorsport.com-team

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