Formule 1 GP van Qatar

Rafael Camara krijgt gridstraf voor hinderen Gabriel Bortoleto tijdens F1-kwalificatie in Qatar

De twee Braziliaanse coureurs van de Formule 1 kwamen elkaar op het verkeerde moment tegen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 20:30

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Rafael Camara, Haas F1

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Haas-rookie Rafael Camara heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen omdat hij landgenoot Gabriel Bortoleto hinderde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1.

Bij het aanremmen voor de laatste bocht van het Lusail-circuit tijdens zijn eerste run in Q2 stuitte Audi-coureur Bortoleto plots op Haas-rijder Camara, die zijn ronde al had afgerond en langzaam terugreed naar de pits.

Bortoleto moest van het gas en riep over de boordradio, terwijl hij over de streep kwam: "Hey, what the f*** was Haas doing?" Na afloop oordeelden de stewards dat het incident een duidelijk geval van hinderen was. Camara, die in Doha pas zijn derde Grand Prix-weekend afwerkt, kreeg daarom een gridstraf van drie plaatsen. Daardoor zakt hij voor de start van zondag van de 15e naar de 18e plek.

"Toen auto 5 bocht 16 naderde, reed auto 51 in een in lap op de racelijn", noteerden de FIA-stewards. "Uit de telemetrie van auto 5 bleek dat de coureur van auto 5 daardoor de achterkant van de auto verloor bij het ingaan van bocht 16 en ook minder gas moest geven, met een lagere snelheid na het uitkomen van bocht 16 als gevolg. De stewards stellen vast dat dit een duidelijk geval is van onnodig hinderen en leggen de standaardstraf op."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bortoleto gaf toe dat die ronde de beste van zijn twee pogingen in Q2 zou zijn geweest, maar dat het nog altijd niet genoeg was geweest om Q3 te halen. Hij eindigde als 13e.

"Hij heeft me zeker gehinderd, dat is duidelijk", zei Bortoleto. "Maar het had mijn leven niet veranderd. Het was mijn eerste ronde in Q2. Eerlijk gezegd denk ik dat ik in die ronde sneller zou zijn geweest, want in mijn laatste ronde was ik over de hele ronde langzamer. Daarna verbeterde ik alleen flink in de laatste bocht, omdat ik door hem van het gas moest.

"Maar het had me niet in Q3 gebracht. Het had me ook geen beter gevoel in de auto gegeven."

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