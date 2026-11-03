Formule 1 GP van Mexico
Rafa Camara debuteert in F1 tijdens GP van Brazilië na vertrek Ocon bij Haas
Rafa Camara maakt in Brazilië zijn Formule 1-debuut met Haas, terwijl Esteban Ocon de rest van 2026 zal uitzitten
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 3 nov 2026, 20:54
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Het Haas F1 Team heeft besloten dat Esteban Ocon niet meer voor het team zal racen, waardoor 2027-debutant Rafa Camara dit weekend in eigen land vervroegd zijn debuut maakt. Na steeds verder verslechterde verhoudingen tussen Ocon en het team bleek een verhitte woordenwisseling in Mexico de druppel die teambaas Ayao Komatsu deed besluiten de Fransman aan de kant te zetten.
Ferrari-junior Camara, die al door Haas was vastgelegd om Ocon in 2027 te vervangen, neemt op Interlagos plaats achter het stuur van de VF-26.
"We hebben Esteban Ocon nu laten weten dat hij dit seizoen niet terugkeert in een racestoeltje bij TGR Haas F1 Team", legde Komatsu uit.
"Zulke beslissingen worden nooit lichtvaardig genomen, zoals ook in Mexico-Stad het geval was - maar toen, net als nu, vinden we dat dit duidelijk in het belang van het team is met het oog op de toekomst. De gesprekken die uiteindelijk tussen het team en Esteban hebben plaatsgevonden, blijven een interne aangelegenheid, en we zullen het besloten karakter van situaties achter gesloten deuren blijven respecteren."
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- Het Motorsport.com-team
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