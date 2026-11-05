Formule 1 GP van Brazilië

Rafa Camara blijft kalm voor 'zeer verrassend' F1-thuisdebuut in Brazilië

Enkele maanden eerder dan gepland wil Haas Formule 1-debutant van 2027 Rafa Camara een "zeer verrassend" thuisdebuut op zich laten inwerken zonder te bezwijken onder de Braziliaanse druk

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 18:04

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Als Rafa Camara zenuwen voelde omdat hij eerder dan verwacht zijn F1-debuut mocht maken, nota bene op eigen bodem, dan liet hij dat niet blijken.

De junior van Ferrari is aangetrokken om Esteban Ocon volgend jaar bij Haas te vervangen, en begint dat traject dit weekend al na de spraakmakende breuk van Ocon met het team halverwege het weekend in Mexico.

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In het nadeel van Camara spreekt dit weekend dat de 21-jarige Braziliaan nog nooit in een F1-auto van 2026 heeft gereden, met al zijn eigenaardigheden, nog nooit op Interlagos heeft geracet en het weekend ingaat met weinig mogelijkheden om zich voor te bereiden. Camara stond eigenlijk gepland om VT1 voor Ferrari te rijden, dus hij had in Maranello in elk geval al wat simulatorwerk gedaan.

In het voordeel van de huidige leider in het F2-kampioenschap spreekt zijn immense potentieel. Tijdens een privëtest met Haas in Portimao was Camara zo snel dat vaste coureur Oliver Bearman moeite had om zijn tijden te evenaren, en dat maakte zoveel indruk op Haas-teambaas Ayao Komatsu dat hij hem de sleutels voor volgend seizoen gaf. Camara wordt door Ferrari altijd al gezien als een toekomstige ster, misschien wel het grootste pure talent dat uit het opleidingsprogramma komt, maar wel eentje dat nog wat bijgeschaafd moet worden.

Of die laklaag de kans heeft gehad om uit te harden, moet nog blijken. Maar voor drommen internationale en lokale media, zowel in zijn mediasessie met de schrijvende pers als tijdens de persconferentie van de FIA, oogde de ietwat verlegen en evenwichtige Camara allesbehalve overdonderd door het moment.

"Ik was erg verrast", zei Camara toen Motorsport.com hem vroeg naar het telefoontje om dit weekend in de VF-26 te stappen. "Zeker geen plek waar ik had verwacht mijn debuut in de Formule 1 te maken, maar ik ben gewoon heel blij met de kans en ook heel dankbaar dat het team deze week vertrouwen in mij stelt. Dus ik probeer gewoon te genieten van de thuisrace en daarbuiten wat plezier te hebben."

Een debuut voor eigen publiek, zeker op korte termijn en met weinig voorbereidingstijd, is altijd een vuurdoop. Het is nog niet zo lang geleden dat de onlangs tot wereldkampioen gekroonde Kimi Antonelli crashte in de vrijdagtraining voor de Grand Prix van Italië van 2024, en vorig seizoen uitgeput achterbleef door alle aandacht rond zijn thuiskomst in Imola.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Er zal veel gebeuren", erkende Camara over de toegenomen media-aandacht sinds zijn optreden werd aangekondigd. "Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Wat mensen ook zeggen [over] of wat er buiten gebeurt, het is nooit echt een probleem geweest. Ik probeer me altijd gewoon op mijn kant te richten, op de dingen die ik kan controleren, en wat er buiten gebeurt, heb ik niet echt in de hand. Dus ik probeer er gewoon echt heen te gaan en te doen wat ik weet dat ik moet doen."

Wat helpt, is dat Camara met een zitje voor 2027 al op zak weet dat hij zich kan richten op het op gang brengen van zijn voorbereiding op volgend jaar, in plaats van de drang te voelen om eropuit te gaan en zichzelf te bewijzen, of in de verleiding te komen te veel te willen doen.

"Ik probeer gewoon echt zoveel mogelijk te leren", zei de regerend FIA F3-kampioen. "Er zal veel gebeuren, maar ik probeer het van mijn kant gewoon als iets positiefs te zien. Thuis rijden is iets wat ik lange tijd niet heb gedaan. Dus ik probeer dit weekend echt gewoon te genieten en wat plezier te hebben. Natuurlijk wordt het niet makkelijk, maar wat mij altijd helpt, is echt gewoon focussen op mijn kant, focussen op mijn werk, en ervoor zorgen dat je elke keer leert en vooruitgaat."

Naast het vullen van zijn ervaringsbank voor 2027 probeert Camara er ook voor te zorgen dat hij niet vergeet even stil te staan en het moment in zich op te nemen.

"Toen ik eenmaal in de F3 kwam, waar je meer in de schijnwerpers komt, was de steun van de Braziliaanse fans echt groot. En het is altijd mooi geweest om te zien hoeveel ze juichen en hoeveel ze je steunen", zei hij.

"Alleen al dat ik hier voor iedereen mijn eerste F1-race kan rijden, zou iets heel bijzonders zijn. Ik ga zeker proberen ze een mooi weekend te bezorgen."

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- Het Motorsport.com-team

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