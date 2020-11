Racing Point verlegt focus mogelijk naar snelheid in kwalificatie

Racing Point is met McLaren en Renault in een intense strijd verwikkeld om de derde plek in het kampioenschap van constructeurs. Het verschil in die strijd is bijzonder klein: Renault voert het trio momenteel aan met 135 punten, McLaren en Racing Point volgen met 134 punten. Desondanks is het laatstgenoemde team gestopt met de ontwikkeling van de huidige bolide en ligt de focus op 2021. “We kijken nu al best een tijdje naar volgend jaar. Voor de auto van volgend jaar zijn forse aerodynamische veranderingen noodzakelijk, dus daar kijken we al even naar”, antwoordde Green op een vraag van Motorsport.com.

Tijdens de laatste races van het seizoen 2020 hoeven Sergio Perez en Lance Stroll dus geen nieuwe onderdelen te verwachten voor de RP20. Dat betekent echter niet dat Racing Point de strijd om de derde plek heeft opgegeven. "Ik denk dat er nog meer in de auto zit en dat hebben we bij de laatste twee races ook wel laten zien met goede prestaties op de zondagmiddag”, vervolgt Green. “De auto is op zondag erg snel. Met dat in gedachten gaan we kijken of we wat aanpassingen moeten doen, waarbij we misschien iets meer leunen richting de kwalificatie dan richting de race. We zijn er nog en het is spannend. We doen mee om die [derde] positie en het wordt een goede strijd.”

Concurrent Renault wijst nog altijd naar Racing Point als de grote favoriet voor de derde plek in de titelstrijd, maar de renstal uit SIlverstone heeft midden in het seizoen een reeks mindere resultaten genoteerd. Pech en ongelukken zorgden ervoor dat de derde plek nu bij het Franse fabrieksteam is terechtgekomen, maar Green stelt dat zijn team dat achter zich heeft gelaten. “We kunnen terugkijken en zeggen dat we een ongelukkige periode hebben gehad en we hadden duidelijk op de derde plek moeten staan. Dat is niet het geval, maar we gaan er niet zielig om doen. We gaan door en we doen ons best. Als het geluk dan onze zijde kiest, dan is dat geweldig. Maar soms moet je het zelf afdwingen en dus moeten we het werk in de resterende races zo goed mogelijk doen. Hopelijk hebben we dan wat geluk, want dat is wat we nodig hebben om een voorsprong op te bouwen.”

Het restant van het F1-seizoen telt nog vier races, te beginnen in Turkije. Daarna worden twee races in Bahrein gehouden, waarna het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi. Bij Racing Point zijn er geen zorgen over die laatste races, zegt Green. Hij denkt zelfs dat het team een voordeel kan hebben bij de ontmoetingen in Bahrein. “Bahrein zou mogelijk heel goed kunnen uitpakken voor ons. Dat circuit is heel zwaar voor de banden omdat het een heel ruwe asfaltlaag heeft. Aangezien onze auto van nature iets vriendelijker is voor de banden kunnen wij daar ons voordeel mee doen.”