Racing Point: Vettel kan motivatie en plezier hervinden in 2021

Vettel verruilt Ferrari aan het eind van het seizoen voor Racing Point, dat volgend seizoen onder de naam Aston Martin opereert. De viervoudig wereldkampioen wordt door eigenaar Lawrence Stroll gezien als een belangrijke pion voor toekomstig succes, iets waarin Green wel mee wil gaan. Hij ziet in Vettel een rijder die kennis over het winnen van races en wereldtitels meeneemt. Anderzijds denkt hij ook dat Racing Point de Duitser kan helpen om zijn beste vorm te hervinden. “Ik denk dat hij een geheel nieuwe dynamiek naar het team gaat brengen. Het laat de intenties van Lawrence zien, waar hij het team naartoe wil brengen en wat hij ermee wil doen”, zei Green.

“Ik denk dat het een heel sterk statement is. Hij is een meervoudig wereldkampioen, hij gaat een werkmethode meebrengen die we niet eerder gezien hebben. Dat is wat we willen. We willen iemand die succes heeft gehad en ons kan laten zien wat daar voor nodig is. Wat is ervoor nodig om races te gaan winnen? En wat voor een kampioenschap? Dat gaat hij brengen. En andersom denk ik dat wij Seb ook kunnen helpen. Ik denk dat het momenteel in zijn hoofd niet helemaal geweldig gaat. Ik denk dat hij zijn motivatie en plezier een beetje verloren is, en ik denk dat wij het beste team zijn in het laten herstellen van coureurs en ze weer op hun sweet spot te krijgen. Dus ik denk dat we hem echt kunnen helpen.”

Qua omvang is Racing Point fors kleiner dan Ferrari en Green denkt daarom dat zijn team een plek is waarin Vettel kan floreren. “Ik denk dat dit het geval gaat zijn”, zei hij. “Dat is wie we zijn. We zijn ook heel erg gericht op de rijders. We nemen veel tijd om onze coureurs te begrijpen en met ze te werken, en we vormen hele sterke band en relatie met onze coureurs. Dat helpt ze om zich veilig en op hun gemak te voelen, en zich geen zorgen te maken over dingen die achter hun rug gebeuren. We halen alle politiek weg en dat stelt ze in staat om zich te focussen op zo snel mogelijk rijden. En ik denk dat we Seb weer zover kunnen krijgen.”

Met medewerking van Adam Cooper