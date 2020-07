Racing Point slaat "slecht geïnformeerd" Renault om de oren

Renault finishte zondag tijdens de Grand Prix van Stiermarken met één auto – die van Daniel Ricciardo – direct achter de beide Racing Points van Sergio Perez en Lance Stroll. Het Franse team diende na afloop van de race meteen een protest in tegen Racing Point. De luchthappers van de voor- en achterremmen van de RP20 zouden volgens Renault een rechtstreekse kopie zijn van die van de Mercedes W10 en dat zou indruizen tegen de reglementen van de FIA.

De internationale autosportfederatie besloot het protest te accepteren en een onderzoek in te stellen. Beide teams en ook Mercedes moeten nu bewijs aanleveren. Racing Point laat aan Motorsport.com weten dat het de zaak met vertrouwen tegemoet ziet. “Het BWT Racing Point F1 Team is bijzonder teleurgesteld dat het resultaat van de Grand Prix van Stiermarken in twijfel wordt getrokken door iets wat het als een verkeerd opgevat en slecht geïnformeerd protest ziet. Elke suggestie van een misstand wordt resoluut verworpen en het team zal alle nodige stappen ondernemen om de correcte toepassing van het reglement op de feiten te garanderen.”

Het team benadrukt dat het de FIA volledig heeft geïnformeerd over het ontwerp van de RP20. Die auto lijkt erg veel op de Mercedes W10 van vorig seizoen en wordt gekscherend ‘de roze Mercedes’ genoemd. “Voor de start van het seizoen heeft het team samengewerkt met de FIA en naar volle tevredenheid alle vragen beantwoord over de herkomst van de ontwerpen van de RP20. Het team is er dan ook van overtuigd dat het protest wordt verworpen als het eenmaal z’n antwoord heeft geformuleerd.”

Het onderzoek in de kwestie duurt mogelijk enkele weken en dat kon wel eens moeilijkheden opleveren voor Racing Point. De races volgen elkaar momenteel in rap tempo op en als het team de komende tijd door blijft rijden met de mogelijk illegale brake ducts dan riskeert het team aan het einde van de rit om uit een aantal uitslagen geschrapt te worden.

Met medewerking van Adam Cooper

Heeft Racing Point inderdaad de Mercedes van 2019 gekopieerd?