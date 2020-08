Protest van Renault tegen Racing Point dient deze week

Volgens Renault maakte Racing Point in die races gebruik van een brake duct die het rechtstreeks heeft gekopieerd van Mercedes. Tot vorig jaar was dat geen probleem, maar sinds dit seizoen staat die behuizing van de remkoelingen op de lijst van onderdelen die een team zelf moet ontwerpen en dus is Racing Point in overtreding, zo stelt Renault.

Beide partijen hebben de afgelopen week bewijsmateriaal verzameld en overlegd aan de FIA. Adrew Green, technisch directeur van Racing Point, is er van overtuigd dat zijn team een goede verdediging heeft opgebouwd. “We denken dat het we vrij sterke zaak hebben. We hebben er de laatste weken hard aan gewerkt. We hebben een aantal documenten naar de FIA gestuurd en onze verdediging heeft met de stewards gesproken. We denken dat de zaak wordt afgewezen, de reglementen zijn vrij duidelijk. We kunnen aantonen dat we alles binnen de regels hebben gedaan.”

FIA-inspecteur Nikolas Tombazis gaf onlangs toe dat er na de wintertest in Barcelona en voor de uiteindelijk afgeblazen race in Melbourne een uitgebreide inspectie van de RP20 is uitgevoerd, maar dat daarbij niet specifiek naar de brake ducts is gekeken. “Maar ze hebben tijdens dat bezoek wel alle data over onze brake ducts gekregen”, stelt Green. “En ze hebben op die dag onze brake ducts vergeleken met die van Mercedes. Ze hebben er commentaar op gegeven en we hebben het een en ander besproken. Hij [Tombazis] was zelf niet bij het bezoek aan de fabriek aanwezig. Er waren andere collega’s, maar het is besproken en we hebben ze info getoond. We hebben de brake ducts dus helemaal niet verstopt, ze zijn onderdeel van wat we de FIA hebben toegezonden."

Met medewerking van Adam Cooper

Links de remkoeling van de Racing Point RP20, rechts die van de Mercedes W10