Racing Point presenteert nieuwe livery en titelsponsor voor 2020

Het nieuwe uiterlijk van de RP20, zoals de nieuwe Racing Point-bolide formeel heet, viel absoluut geen goed bewaard geheim te noemen. De eerste beelden lekten afgelopen weekend immers al uit. Aan de oevers van de Mondsee organiseerde Racing Point een fotoshoot, hetgeen in de huidige tijd nagenoeg nooit onopgemerkt blijft. Ook ditmaal niet. Zoals met sociale media bijna onontkoombaar is, viel de nieuwe livery niet veel later al in volle glorie op online platformen te bewonderen.

Nog één jaar 'pink panthers' in F1

Maandag volgde dan de formele presentatie van de livery, eveneens in de thuishaven van hoofdsponsor BWT: in Mondsee dus. Bij deze nieuwe Racing Point-creatie springt het roze van het Oostenrijkse waterzuiveringsbedrijf wederom in het oog, de 'pink panthers' zijn zodoende ook in 2020 nog van de partij in de koningsklasse.

Op deze nieuwe auto is overigens nog geen spoor van Aston Martin te bekennen. Het Britse merk is dit jaar nog als titelsponsor aan Red Bull Racing verbonden, waarna het in 2021 overstapt naar de equipe van nieuwbakken aandeelhouder Lawrence Stroll. De roze kleurstelling zal vanaf dat seizoen hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Bij de livery van dit jaar valt tot slot op dat BWT een nog prominentere plek heeft gekregen dan voorheen. Het gokbedrijf SportPesa is als sponsor verdwenen, waardoor het logo van BWT dit jaar ook prominent op de motorkap prijkt. Het bedrijf zal als titelsponsor fungeren, alvorens Aston Martin dat stokje in 2021 overneemt.

Foto's: De nieuwe livery van Racing Point in beeld