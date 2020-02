Racing Point onthult datum presentatie

Vorig jaar pakte Racing Point, het team rond Lawrence Stroll, uit met een grote presentatie in het Canadese Toronto. Dit jaar kiest het voor het Oostenrijkse Mondsee. Daar wordt op 17 februari de nieuwe telg van Racing Point voorgesteld op het hoofdkwartier van BWT, de hoofdsponsor van het team uit Silverstone.

BWT, een bedrijf actief in watertechnologie, is sinds 2017 betrokken bij het team als sponsor, toen de renstal nog Force India heette. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de roze kleur van de wagens van Sergio Perez en Lance Stroll. Zij blijven ook in 2020 aan boord, het tweede volledige seizoen van het team sinds de overname van het consortium rond Lawrence Stroll, de vader van Lance.

Racing Point is het zesde team dat de presentatie van de nieuwe wagen heeft aangekondigd. De andere vijf teams lanceren hun nieuwe wapen tussen 11 en 14 februari. De eerste test in Barcelona begint op 19 februari.