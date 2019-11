Racing Point: "Moeilijk seizoen is geen verrassing na 2018"

Force India werd door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll overgekocht in de zomer van 2018. Daardoor liep de ontwikkeling van de wagen voor dit seizoen een flinke vertraging op. De investering van Stroll kwam te laat om nog een positieve impact te hebben op de Racing Point-wagen van 2019.

Het team wist ook tijdens dit seizoen weinig progressie te boeken en staat pas zesde in het kampioenschap. "Dat is niet wat we wilden", beseft teambaas en CEO Otmar Szafnauer. "We wilden zeker wat meer vooraan staan. We staan een punt voor op Toro Rosso en achttien achter op Renault. We hadden gehoopt om vierde of vijfde te zijn dit jaar, dus dat is een beetje teleurstellend. Achteraf bekeken, als je terugkijkt naar wat er vorig jaar allemaal is gebeurd toen deze wagen in ontwikkeling was, dan is dat niet zo verrassend."

Szafnauer weet dat Racing Point "een beetje geluk zal nodig hebben" om Renault nog in te halen. Toro Rosso verslaan voor P5 is geen troostprijs, vindt ook Sergio Perez. "Ik denk niet dat we dit jaar hebben bereikt wat we wilden. Het is een teleurstellend seizoen geweest", legt de Mexicaan de vinger op de zere plek. "We wisten bij het begin al dat het niet geweldig zou worden, maar we hadden toch wel verwacht om tegen nu wat competitiever te zijn. McLaren is in dat middenveld heel sterk en regelmatig geweest. We zaten daarachter met enkele andere teams en we hebben sinds de zomerpauze wel al een goed aantal punten verzameld. Er zijn dus positieve zaken om te onthouden, maar over het algemeen is dit niet waar we willen staan als team."