Racing Point: "Hebben ons aan coronaregels gehouden met Stroll"

Stroll kon volgens Szafnauer 'niet van het toilet komen' tijdens het fraaie raceweekend op de Nürburgring, waardoor Nico Hülkenberg in allerijl werd opgeroepen als vervanger. De Duitser presteerde naar behoren, al neemt Stroll in Portugal weer 'gewoon' plaats achter het stuur van de RP20. "Zoals Lance vanochtend al op zijn sociale media heeft verkondigd, kan ik bevestigen dat hij op zondag 11 oktober positief heeft getest op corona", zo begint Szafnauer zijn uitleg.

"Maar Lance had onze bubbel op zaterdag 10 oktober al verlaten, omdat die dag duidelijk werd dat hij niet zou kunnen racen door maagproblemen. Tijdens de week van de Russische GP maakte Lance trouwens voor het eerst melding van die maagproblemen. Daarna is hij meerdere keren negatief getest op corona, volledig in overeenstemming met onze protocollen en met die van de FIA", rechtvaardigt Szafnauer de aanwezigheid van Stroll in de Eifel. "Bij aankomst in Duitsland bleek de testuitslag nogmaals negatief na de verplichte 'pre-event' test."

Lees ook: Herstelde Stroll testte na GP Eifel positief op corona

Stroll mocht zich hierdoor gewoon melden in de F1-paddock, al kreeg hij na verloop van tijd steeds meer last van zijn maag. Het leidde tot de welbekende afzegging voorafgaand aan de kwalificatie. "Daarna heeft hij een dokter geraadpleegd, maar die stelde dat zijn symptomen niet bij COVID-19 pasten en achtte een nieuwe test niet noodzakelijk. Op basis van die beoordeling vonden wij het ook niet nodig om de FIA te informeren en is Lance op zondagochtend met een privévliegtuig teruggevlogen naar zijn huis in Zwitserland."

Pas daar werd duidelijk dat het wel degelijk om een besmetting met het coronavirus ging. "Volledig in lijn met het strenge testprotocol van Racing Point, waarbij alle medewerkers ook bij thuiskomst na een Grand Prix-weekend worden getest, heeft Lance zondag in zijn huis een nieuwe test ondergaan. De uitslag daarvan volgde een dag later en bleek wel positief. In overeenstemming met lokale richtlijnen heeft hij tien dagen in quarantaine gezeten. Afgelopen maandag bleek hij weer negatief, waardoor hij wel naar de Portugese Grand Prix kan afreizen."

VIDEO: De circuitgids van Mercedes voor het F1-weekend in Portimao