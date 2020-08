Racing Point kreeg in januari nog brake ducts van Mercedes

Vrijdag deed de FIA uitspraak in het protest van Renault tegen Racing Point om de vermeende Mercedes-brake ducts. Racing Point kreeg vijftien WK-punten in mindering en moest bovendien een geldboete van 400.000 euro betalen. Racing Point gebruikte voorheen brake ducts van Mercedes toen deze onderdelen nog aangekocht mochten worden, maar die regel is voor dit seizoen veranderd. Racing Point is in beroep gegaan tegen de beslissing van de FIA omdat de straf te hoog is. Vier andere teams hebben de intentie uitgesproken dat ze in protest gaan omdat de straf te laag is.

In haar onderzoek concludeerde de FIA dat Racing Point op 6 januari 2020 een set brake ducts had ontvangen van Mercedes, zes dagen daarvoor stonden deze onderdelen nog omschreven als ‘non-listed parts’. De stewards vonden dit geen significante overtreding van het sportieve reglement. De overname van deze onderdelen is volgens de concurrentie echter wel zorgelijk aangezien er een illegale transfer van onderdelen plaatsgevonden heeft tussen teams. Motorsport.com informeerde bij Racing Point waarom het onderdelen kreeg waar het toch al kennis over had. Teambaas Otmar Szafnauer verklaarde dat het de brake ducts wilde gebruiken als reserve-onderdelen voor de pre-season test.

“Het belangrijke punt is dat, als je het sportieve reglement leest, dat het nieuwe reglement pas 24 uur voor de eerste training van het wereldkampioenschap van kracht wordt”, verklaarde Szafnauer. “We kregen die onderdelen omdat we niet zeker wisten of onze eigen onderdelen klaar zouden zijn voor de wintertests in februari. We hebben die onderdelen gekregen als reserve, dan konden we ermee rijden tijdens de test. We hadden ze uiteindelijk helemaal niet nodig en onze onderdelen waren gereed.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde de overdracht van onderdelen ‘totaal niet relevant’ omdat het geen enkele betrekking had op de brake ducts van 2020. “Iedereen weet dat je in de Formule 1 brake ducts produceert op basis van tekeningen, op basis van een ontwerp en op basis van je eigen ontwikkeling”, aldus Wolff. “Racing Point had de brake ducts al vroeg klaar, we hebben ze geholpen voor de wintertest omdat hun onderdelen niet klaar waren. Het had geen enkel effect op het eigen design. Het is door de FIA duidelijk omschreven dat het geen rol speelde.”

Met medewerking van Luke Smith