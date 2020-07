Racing Point: 886 tekeningen die legaliteit brake ducts bewijzen

Racing Point baart dit F1-seizoen opzien met een bolide die opvallend veel weg heeft van de Mercedes W10 die in 2019 de wereldtitels veroverde. De concurrentie is allerminst te spreken over deze aanpak, zeker nu Sergio Perez en Lance Stroll op de baan sterke resultaten boeken.

Renault claimt dat Racing Point het ontwerp van de brake ducts van topteam Mercedes heeft ontvangen. Vorig jaar was het nog toegestaan om informatie over ducts met andere teams te delen, volgens de reglementen van 2020 moeten alle formaties hun eigen concept ontwerpen. Na afloop van de Grand Prix van Stiermarken diende Renault een officieel protest in. Dat deed het Franse fabrieksteam in Hongarije nog eens zoetjes over met exact hetzelfde protest. De FIA gaat op een later moment alle betrokken partijen horen en komt daarna met een uitspraak.

“Het is onmogelijk dat ze illegaal zijn”, stelt teambaas Szafnauer knalhard. “Het vergt veel tijd om brake ducts te ontwerpen en produceren. Ze zijn zeer, zeer gecompliceerd en we hebben 886 tekeningen voor onze brake ducts.” Een plan B heeft het team niet, zo stelt hij: “Nee. Ze hebben protest aangetekend tegen de brake ducts en wij hebben geen andere variant liggen. Voornamelijk omdat ze legaal zijn. We maken ons totaal geen zorgen. Onze brake ducts zijn legaal. We reden er afgelopen weekend mee, we reden er dit weekend mee en we rijden er in Silverstone wederom mee.”

Frustratie bij Racing Point

De teambaas is enigszins gefrustreerd dat de kwestie zo lang blijft spelen. Naar verwachting komt in de week van de Britse GP pas een uitspraak van de FIA. “De frustratie komt voort uit het feit dat ik alle informatie heb over hoe we de ducts hebben ontworpen en ontwikkeld. De rest van de wereld weet dat niet. We hebben het [in een eerder stadium] besproken met de FIA en zij waren tevreden, alles was absoluut legaal. Zo werkt het rechtssysteem echter niet. De stewards moeten goedkeuring geven. We moeten nu de stewards dus ook informeren. Dat kost tijd. Toen de FIA kwam onderzoeken hoe we de auto ontwierpen en ontwikkelden, incluis brake ducts, kwamen ze naar onze fabriek en liepen ze daar twee dagen rond. Ze spraken met iedereen, keken naar alle tekeningen en waren tevreden. Dat gaat niet met stewards. We moeten de data aanleveren en in tekst uitleggen wat we hebben gedaan. Dat kost meer tijd.”

Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper