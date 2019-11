Racing Point: "Kvyat verdiende zijn tijdstraf"

Kvyat kwam in de laatste ronde in aanraking met Sergio Perez en kreeg van de stewards een tijdstraf, waardoor hij buiten de top tien eindigde. Die uitslag komt Racing Point goed uit, want daardoor staat het team weer boven Toro Rosso en dat kan aan het eind van het jaar zomaar vijf miljoen dollar extra aan prijzengeld opleveren.

Met nog twee races te gaan staat Racing Point nu een punt boven Toro Rosso. De twee teams vechten al sinds het begin van het seizoen met elkaar om de zesde positie. Het verschil tussen de zesde en zevende plek bedraagt zo'n vijf miljoen dollar aan prijzengeld. Kvyat is erg ontzet over zijn straf. Hij vocht in de laatste ronde met Perez om de tiende plek en kon door de gele vlag in de tweede sector niet aanvallen in bocht twaalf, maar in de vijftiende bocht probeerde hij het wel met DRS. Dat liep niet bepaald goed af: de twee raakten elkaar.

"Hij verdiende de straf. Je kunt niet alle tijd onder dubbel geel goedmaken door niet te vertragen en dan over de kerbs tegen iemand aanstuiteren. Het recht zegeviert. Sergio zou hem anders van zich af hebben kunnen houden", begint teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsport.com. "Als je naar de onboard-beelden kijkt, zie je dat hij onder de gele vlag dichterbij komt. Checo ging van zijn gas zoals het hoort. Het is dan niet terecht om je DRS te openen. Waarom zou je dat doen als je moet vertragen?"

Racedirecteur Michael Masi zei dat het na Mexico wederom duidelijk was dat Kvyat aan het incident debet was. "Het was zo klaar als een klontje. We stuurden het direct door omdat het de laatste ronde betrof. Daniil kwam eraan, vloog over de kerb aan de binnenkant van de bocht, ging voor een late uitremactie en dat resulteerde in contact. De stewards hebben naar het beeldmateriaal gekeken en een besluit genomen."

Szafnauer geeft te kennen dat het gevecht om de zesde plaats met Toro Rosso steeds verhitter raakt, vooral vanwege de financiële gevolgen. "Er zijn nog twee races te gaan, dus we doen alles binnen onze macht om hen voor te blijven. Je wilt zo hoog mogelijk eindigen, nog los van het geld. Tegelijkertijd doet het geld er wel degelijk toe. We zijn in een gevecht verwikkeld en moeten onze punten maximaliseren. Er kan van alles gebeuren in deze slotfase, maar we werken er hard aan."

