Racing Point definitief in beroep in zaak rond brake ducts

Het team uit Silverstone kreeg afgelopen vrijdag een straf van 400.000 euro en 15 punten aftrek in de constructeursstand opgelegd omdat het rembehuizingen heeft gebruikt die het niet zelf heeft ontworpen. Het team is het pertinent oneens met die beslissing en heeft de internationale autosportfederatie afgelopen zaterdag dan ook laten weten dat het in beroep gaat. Formeel gezien kan dat echter pas na 96 uur en dus heeft Racing Point vandaag nog maar eens bevestigd dat het naar het ICA stapt.

Ook Ferrari en Renault hebben officieel beroep aangetekend tegen de straf. Zij vinden die juist te laag en zijn het ook niet eens met het feit dat Racing Point de van Mercedes afgekeken brake ducts dit seizoen mag blijven gebruiken. McLaren en Williams hadden zich in eerste instantie bij dit protest aangesloten maar hebben in de afgelopen 24 uur besloten zich terug te trekken.

De protesten van de vier teams leidden afgelopen weekend tot een furieuze reactie van teameigenaar Lawrence Stroll, die vond dat de naam van het team “door de modder werd gehaald” en verklaarde dat hij “alle noodzakelijke stappen zou ondernemen” om de onschuld van het team aan te tonen.

Volgens teambaas Otmar Szafnauer is het alleen maar goed dat er in de zaak beroep wordt aangetekend. Hij is van mening dat hoe diepgravender de kwestie onderzocht wordt, hoe duidelijker het zal worden dat Racing Point niets fout heeft gedaan. “Hoe meer ze graven, hoe beter het voor ons is”, aldus Szafnauer. “De rechters zullen dan beter begrijpen hoe we tot deze auto en deze brake ducts zijn gekomen en zien dat we duidelijk binnen de reglementen werken.”

Dubbele diffuser

“Zou het niet mooi zijn geweest als ze een en ander van te voren duidelijk hadden gemaakt en ons niet hadden gestraft voor het opzoeken van de grenzen van de regels?", vervolgde Szafnauer. "Dat is wat de Formule 1 namelijk doet. Dat is wat er [in 2009] gebeurde met de dubbele diffuser. Een kerel in Japan las letterlijk de regels en bedacht een dubbele diffuser die legaal bleek. Dat is de Formule 1. Je leest de regels om te begrijpen wat ze zeggen, maar vooral ook om te begrijpen wat ze niet zeggen.”

Met medewerking van Luke Smith

Luister hier naar de GPUpdate Podcast, waarin we de zaak rond de brake ducts bespreken. De GPUpdate podcast is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts.