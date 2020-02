Racing Point: Aston Martin-deal mag in 2020 geen afleiding vormen

Racing Point was met de investering van Lawrence Stroll weer op de weg terug naar een status als ‘best of the rest’. Het consortium rond de welvarende Canadees heeft nu ook aandelen in Aston Martin gekocht. Daardoor kunnen de beide ondernemingen elkaar vanaf 2021 versterken. Het team begint ambitieus aan het aankomende seizoen om die stijgende lijn in 2021 vervolgens door te trekken. Maar het stevige fundament voor de toekomst mag anderzijds geen afleiding vormen, vindt teambaas Otmar Szafnauer.

“Het heeft geen directe invloed op het huidige seizoen en we zullen daarom ook gewoon als Racing Point doorgaan tot we aan het begin van 2021 omgedoopt worden. Vanaf dat moment heten we simpelweg Aston Martin F1 Team, de naam Racing Point verdwijnt”, zegt Szafnauer op de site van Racing Point. “Het is een spannende transitie naar een status als fabrieksteam en we hebben ongeveer een jaar om dat proces af te ronden. Het meeste daarvan zal achter de schermen gebeuren. Het is daarom een prioriteit dat we ons blijven richten op de belangrijkste taak voor dit jaar en dat is dat we competitief zijn met de RP20.”

Szafnauer gelooft dat de komst van Aston Martin als fabrieksteam ‘significant’ is voor de Formule 1, ook op de thuisbasis in Silverstone werd positief gereageerd op het nieuws. “Het is in ieder geval een echte energie-injectie voor onze 465 loyale werknemers in Silverstone”, vervolgde hij. “Het team is, onder verschillende namen, al zo’n dertig jaar actief en gaat nu als fabrieksteam bestempeld worden. Lawrence [Stroll] heeft de werknemers vorige week toegesproken en hij heeft een duidelijk plan uitgestippeld om Aston Martin uit te laten groeien tot een van de topteams in de sport. Iedereen is trots om een legendarisch automerk te mogen vertegenwoordigen in de top van de autosport.”