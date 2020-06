Racing Point: Hele aerodynamica op de schop door verandering vloer

De verandering, met name aan de vloer, werd overeengekomen tijdens de shutdown als manier om het downforceniveau van de auto’s in 2021 te beperken. Daarmee moet gegarandeerd worden dat de huidige banden van Pirelli tot het einde van volgend seizoen mee kunnen gaan door de jaarlijkse downforcewinst in essentie te beperken. Aerodynamisch onderzoek van Racing Point na afloop van de shutdown wijst erop dat de verandering voor een zodanige wijziging in de structuur van de luchtstromen dat er voor 2021 een heel nieuw aerodynamisch pakket ontwikkeld moet worden.

Green verwacht niet dat de teams erin slagen om de verloren downforce op tijd voor het seizoen 2021 terug te winnen, waardoor de auto’s volgend jaar langzamer zullen zijn dan dit jaar. “Geloof het of niet, het is een enorme verandering. Een relatief kleine verandering aan de vloer heeft een significante impact op de prestaties van de auto. Het is helaas niet slechts een herontwikkeling van de vloer, maar een herontwikkeling van de aerodynamica van de auto, van voor tot achter, om te proberen wat terug te winnen. Dus het werd duidelijk dat de focus hierdoor snel richting 2021 moet. Er zal aerodynamisch gezien weinig overdracht zijn tussen 2020 en 2021. Mechanisch gezien wel, maar aerodynamisch gezien waarschijnlijk niet.”

Volgens Green hadden de teams liever niet gezien dat de verandering zo’n sterke invloed zou hebben op de structuur van de luchtstromen. Toch is er begrip bij de Brit dat de hoeveelheid downforce teruggedrongen moest worden. “Het is voor iedereen hetzelfde en ik denk niet dat iemand relatief gezien een voor- of nadeel heeft in vergelijking met de andere teams door deze verandering. Ik denk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten”, zei Green. “Het is simpelweg niet fijn als je een verandering aan de auto doet en die een gevoelige tik oploopt, en je je realiseert dat het geen kleine ontwikkeling is.”

De verrassing van de grote impact van de verandering aan de vloer werd vergroot omdat de teams ten tijde van het besluit geen simulaties konden uitvoeren. Het gevolg ervan: de aerodynamische ontwikkeling voor 2020 wordt nu fors ingeperkt, zodat er zoveel mogelijk werk gedaan kan worden voor 2021. Het werk daarvoor moet vroeg beginnen, want de regels stellen de teams in staat om vanaf 1 januari de focus te verleggen naar 2022. In dat jaar is de introductie van de nieuwe technische reglementen. “1 januari zal het moment zijn dat wij onze blik gaan richten op 2022. We hebben een zekere hoeveelheid ontwikkeling [voor 2021] die we tot 31 december kunnen gebruiken, en ik denk dat de meest efficiënte teams op dit vlak het meeste voordeel zullen behalen.”

Met medewerking van Adam Cooper