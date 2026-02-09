Racing Bulls-teambaas ziet gelijkenissen tussen rookie Lindblad en Hadjar

Arvid Lindblad debuteert in 2026 namens Racing Bulls in de Formule 1. Bij de Italiaanse renstal volgt hij de naar Red Bull Racing gepromoveerde Isack Hadjar op als de teamgenoot van Liam Lawson. Eind januari heeft de 18-jarige coureur alvast uitgebreid kennis kunnen maken met de VCARB 03 waarmee hij in zijn debuutseizoen gaat rijden.

Daarbij heeft Lindblad indruk gemaakt op zijn werkgever. Teambaas Alan Permane ziet zelfs enkele gelijkenissen met Hadjar, de coureur die door de jonge Brit wordt opgevolgd. "Ik ben onder de indruk. Hij is heel kalm en koel, niets lijkt hem van zijn stuk te brengen", vertelt Permane aan F1.com.

"Hij lijkt een beetje op hoe ik Isack vorig jaar beschreef - hij wil gewoon leren en zoveel mogelijk informatie in zich opnemen. Hij stelt veel vragen en hij vraagt veel advies over hoe hij bepaalde dingen moet doen. Natuurlijk helpen we hem daarbij. Het belangrijkste - de snelheid - lijkt aanwezig te zijn. De twee jongens lijken erg op elkaar, en tot nu toe gaat het goed."

Permane krijgt wat zijn conclusies over Lindblad betreft bijval van Tim Goss, de chief technical officer van Racing Bulls. "Hij is heel kalm en professioneel, zijn feedback is heel duidelijk. Voor iemand die zo jong is, is dat echt heel indrukwekkend", oordeelt Goss.

Tijdens de F1-shakedown in Barcelona heeft Lindblad een goede indruk gemaakt op Racing Bulls. Foto door: Red Bull Content Pool

"Tijdens zijn sessies in de auto heeft hij zich vooral gericht op het onder de knie krijgen van dit type auto. Ze zijn heel erg anders, niet alleen wat betreft het algemene weggedrag van de auto, maar ook wat betreft de manier waarop je met de energie moet omgaan. Hij is gewoon heel koel, kalm en professioneel geweest. Nu we de balans van de auto onder de knie krijgen, is zijn feedback heel duidelijk en eenvoudig, dus we zijn echt heel erg onder de indruk van hem."

Het Formule 1-debuut van Lindblad staat gepland voor 8 maart. Dan staat de Grand Prix van Australië op het programma. Ter voorbereiding op de seizoensopener krijgt de nummer zes van het afgelopen Formule 2-seizoen nog twee tests de tijd om verder te wennen. Deze tests vinden tussen 11 en 13 februari en 18 en 20 februari plaats in Bahrein.