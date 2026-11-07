Formule 1 GP van Brazilië

Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit

Racing Bulls-teambaas Alan Permane kreeg in Brazilië kritische vragen over de vertraging van het team bij het bepalen van de Formule 1-rijdersbezetting voor 2027

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 08:56

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Racing Bulls-teambaas Alan Permane zegt dat hij "de frustratie begrijpt" over de vertraging in de beslissing van zijn team of het Liam Lawson behoudt of reservecoureur en F2-koploper Nikola Tsolov voor 2027 promoveert.

Het satellietteam van Red Bull is met Lawson en debuterend teamgenoot Arvid Lindblad op weg naar het succesvolste seizoen uit zijn geschiedenis, terwijl het afstevent op een ongekende vijfde plaats in de constructeursstand.

Nu Lawson zijn beste vorm tot nu toe heeft gevonden en tiener Lindblad veel belofte toont, zou normaal gesproken worden verwacht dat het team beide coureurs voor 2027 behoudt. Maar de rol als kweekvijver voor toekomstige Red Bull Racing-coureurs verandert die dynamiek, omdat Lawson niet langer voorkomt in de langetermijnplannen van het team uit Milton Keynes. En met de Bulgaar Tsolov heeft het een spannend jong talent in de gelederen dat mogelijk met Lindblad kan strijden om een toekomstige plek bij het hoofdteam.

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Toch wordt van Racing Bulls door het moederbedrijf van Red Bull ook verwacht dat het op eigen benen staat en competitief is, zoals het dit seizoen met succes heeft laten zien.

Die pijnlijke keuze tussen prestaties op korte termijn, stabiliteit en ervaring met Lawson en de toekomstige Red Bull-meerwaarde van Tsolov verklaart waarom een beslissing die eerder werd verwacht nu lijkt te gaan aanslepen tot minstens Las Vegas.

Alan Permane, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ondertussen zijn de socialemediakanalen van het Anglo-Italiaanse team overspoeld door fans die eisen dat Lawson voor 2027 opnieuw wordt vastgelegd. Een bericht op de kanalen van Arvid Lindblad op donderdag, waarin hij vierde dat hij in de F1 werd herenigd met jeugdvriend Tsolov toen ze deelnamen aan de VT1-sessie in Mexico, veroorzaakte verwarring omdat sommige fans het zagen als een onbedoelde bevestiging van de line-up van het team voor 2027.

Het gebrek aan duidelijkheid heeft ook op Lawson gewogen, die toegaf dat hij niet ‘weet wat ze nog meer willen dat ik doe’.

Vrijdag in Brazilië zei teambaas Alan Permane, die als teambaas en mede-CEO van Racing Bulls een nieuwe deal tot 2031 heeft getekend, dat hij begreep waarom het gebrek aan een beslissing frustrerend was voor de buitenwereld. Maar hij benadrukte dat het team alle zorgvuldigheid betracht om de juiste keuze te maken.

"We proberen er een beetje wetenschap op los te laten, en dat kost wat tijd", legde Permane uit. "We kijken naar alles en bestuderen en analyseren het, en de tijd werkt in ons voordeel. We hebben geen haast om iets te doen, en ik heb er alle vertrouwen in dat de juiste beslissing wordt genomen.

"Ik besef dat het frustrerend is voor onze coureurs. Ik besef dat het frustrerend is voor alle anderen, maar we willen het goed doen, en we zullen het goed doen. Ik weet zeker dat wanneer we het in de komende weken bekendmaken, iedereen blij zal zijn. We zijn er bijna, maar het is nog niet afgerond."

Nikola Tsolov

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Een beslissing om Lawson te behouden hoeft echter niet in te gaan tegen het mantra van de renstal om jong talent door te laten stromen. Naast het grote aantal punten dat Lawson heeft bijgedragen, is de aanwezigheid van de meer ervaren Nieuw-Zeelander in de andere auto voor het team een nuttig referentiepunt geweest om de vooruitgang van Lindblad in zijn debuutseizoen te beoordelen.

Bij het uitleggen van de ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen van het team zei Permane: "De belangrijkste factoren zijn, zoals altijd, tempo en snelheid. Dat is het allereerste waar we naar kijken.

"Maar we zijn niet alleen een team dat uitsluitend bestaat om mee te doen. We zijn hier om jong talent te laten doorstromen, dus daar moeten we oog voor houden. En dat betekent niet per se dat we aan de lopende band jong talent in de auto blijven zetten. We moeten misschien ook wat ervaring hebben om dat talent aan af te meten.

"Dus het is geen gemakkelijke beslissing, en ik begrijp de frustratie van iedereen en heb er begrip voor. Ik snap de frustratie bij mijn coureurs. Maar we komen er, en het zal niet lang meer duren."

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- Het Motorsport.com-team

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