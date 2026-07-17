Racing Bulls liet kwalificatieduel bepalen wie F1-koelupgrade voor Spa kreeg

Nu het Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad allebei in recente races opeenvolgende puntenfinishes hebben behaald, meedeinend op een vormverbetering van het Formula 1-team na een effectieve update in Canada, had geen van beide coureurs extra motivatie nodig om de andere kant van de garage te verslaan.

Maar toen Racing Bulls slechts één van zijn Spa-Francorchamps-updates naar één auto kon brengen, besloot de formatie de competitieve aard van zijn rijdersduo te gebruiken om de inzet net iets te verhogen.

Racing Bulls introduceerde in België zijn nieuwste updatepakket, met een herziene achtervleugel, een voorremtrommelassemblage en een opnieuw ontworpen motorkap. Als onderdeel van zijn inspanningen om de luchtstroom rond de motorkap te optimaliseren, maakte de Anglo-Italiaanse formatie ook zijn rolbeugel smaller, wat een middelenintensieve aanpassing van het chassis vereiste.

Omdat het die aanpassing niet op tijd voor Spa aan beide auto's kon uitvoeren, besloot teambaas Alan Permane de rolbeugelupdate om te vormen tot een miniwedstrijd tussen zijn twee coureurs.

"Wat ik heb gedaan, is dat ik in Oostenrijk met beide coureurs ben gaan zitten," legde Permane uit. "We hadden een heel goede kwalificatie gehad. Ik dacht: 'Oké, nu iedereen in een goed humeur is, breng ik wat slecht nieuws. We hebben een goede update op komst, maar we kunnen maar één auto doen voor Spa, en de volgende auto is klaar voor de race erna in Budapest.'

"Dus stelde ik eerst voor dat de heel simpele optie die het eerlijk maakt is dat we geen auto's upgraden voor Spa, en dan allebei voor Budapest. Natuurlijk keken ze me aan alsof ik gek was, en ik zou dat ook nooit hebben gedaan, dus we hebben dat niet echt serieus overwogen.

"Het volgende wat ik zei, is dat we een munt kunnen opgooien, of we kunnen het een beetje leuk maken en zeggen dat degene die op Silverstone voor de ander kwalificeert de update krijgt."

Een vergelijking naast elkaar, met Lindblads smallere rolbeugel zichtbaar aan de rechterkant.

Lawson en Lindblad, die in recente races dicht bij elkaar zaten, hoefden niet meer te horen en gingen graag akkoord met het verhogen van de inzet. "Ze hebben daar allebei mee ingestemd, en dat is wat we hebben gedaan," zei Permane.

Beide coureurs bereikten Q3 op Silverstone, maar terwijl Lindblad zijn rondetijd verder wist af te schaven en zich als negende kwalificeerde, kon Lawson zich niet verbeteren en moest hij genoegen nemen met de tiende plaats, waarmee de miniwedstrijd in het voordeel van de rookie werd beslist.

Maar in het belang van de eerlijkheid stelde Permane voor dat Lawson de volgende keer dat een vergelijkbare situatie zich voordoet voorrang krijgt. "Ik denk dat wat we zullen doen als het later in het seizoen opnieuw gebeurt, en dat kan later gebeuren omdat we op een bepaald moment nog iets groots op komst hebben, is dat het naar Liam gaat," legde hij uit.

"We zullen dat niet nog eens doen. Hij krijgt het de volgende keer automatisch. Maar we hebben geprobeerd er een beetje plezier in te brengen in plaats van het gewoon aan iemand toe te wijzen."

Racing Bulls is de best of the rest geweest aan kop van het F1-middenveld sinds het in Montreal een aanzienlijke update aan zijn auto toevoegde, in de vorm van een opnieuw ontworpen vloer.

"We zijn vorig jaar een beetje laat met deze auto begonnen," legde Permane uit. "We zaten vorig jaar in onze eigen kampioenschapsstrijd om die zesde plaats, en dat was heel belangrijk voor ons. We hadden het gevoel dat de eerste races een beetje moeizaam zouden worden.

"We brachten een zeer grote update voor Melbourne, en we zijn de auto gedurende het seizoen blijven upgraden. Ik denk dat wat de auto echt tot leven bracht de vloer was die we naar Montreal meenamen, en die heeft de auto echt doen oplichten."