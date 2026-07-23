Racing Bulls-duo vocht hard op Spa en vloog daarna samen met EasyJet naar huis

Je zou denken dat Formule 1-coureurs uitsluitend per privéjet of in businessclass en first class reizen. Nou, dat is niet altijd het geval voor het juniorteam-duo van Red Bull, Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Na het weekend op Spa deelde Lawson op sociale media een foto waarop te zien was dat het duo met een EasyJet-vlucht naar huis vloog, een paar rijen van voren naast een andere passagier. Nu ze hun weg naar de paddock van de Hungaroring hebben gevonden, bevestigden beiden dat ze, in tegenstelling tot veel van hun rivalen - die hun volgers regelmatig trakteren op foto's vanuit privéjets - nog steeds geregeld met commerciële vluchten reizen, waaronder lowcostmaatschappijen.

Voor Lindblad is de reden simpel.

"Ik heb niet veel geld, dus ik neem nog steeds de normale commerciële vluchten," zei hij. "Daar is niets mis mee. Ik heb tot nu toe alles gedaan. Als ik een beetje geld kan besparen, kan ik net zo goed wat geld besparen, zelfs als ik meer heb. Dus ik ben heel tevreden met EasyJet."

De twee werden door het team dicht bij elkaar geboekt, waarbij Lawson de stoel bij het raam kreeg en Lindblad uiteindelijk in het midden belandde.

"Het team zet ons graag dicht bij elkaar," legde Lindblad uit. "De een gaat niet op rij één zitten en de ander op rij 27. Dat is een beetje onbeleefd. Dus we zouden 3D en 3F zijn.

"De vrouw was heel boos toen ik zei dat ik aan het gangpad zat. Ik dacht gewoon: 'Als u daar wilt blijven zitten, kan ik op de middelste stoel gaan zitten.' Dus ja, Liam en ik zaten naast elkaar."

Het duo had tijdens de vlucht genoeg te bespreken na een van de spannendste gevechten van de Grand Prix van België te hebben geleverd.

Lindblad haalde zijn teamgenoot tijdens de race in nadat de twee zij aan zij door Eau Rouge en over het Kemmel Straight reden, waarbij Lawson de uitloopstrook van Les Combes opzocht om contact te vermijden.

Dat gevecht kwam natuurlijk ter sprake tijdens de reis naar huis.

"Ja, we hebben erover gesproken," zei Lindblad. "We hebben eerlijk gezegd een heel goede relatie. We hebben hard geracet op Spa, en zodra we elkaar na de race zagen, zei hij tegen me: 'Goed gedaan' en 'Goede race.' Ik vond dat echt indrukwekkend van hem.

"Ik heb altijd geprobeerd hetzelfde te doen. Toen ik het moeilijk had in de kwalificatie en hij in Q3 zat, zei ik 'Goed gedaan' tegen hem toen ik hem zag.

"Ik denk dat we die balans op en naast de baan heel goed vinden. Als we in de auto zitten, vechten we hard. Maar naast de baan hebben we een goede relatie. We kunnen goed met elkaar overweg. Zeker, sommige TikTok-challenges die we doen helpen die band.

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Dus ja, we hebben erover gesproken. Uiteindelijk zijn we, als we uit de auto zijn, normale jongens. Het maakt ons niet echt uit."

Lawson bevestigde ook dat hij zijn teamgenoot niets kwalijk nam, ondanks dat hij tijdens de race een uitwijkmanoeuvre moest maken.

"Het was eigenlijk een heel, heel goed gevecht," zei hij. "Ik ken niet veel auto's die zij aan zij door Eau Rouge zijn gegaan en vervolgens zoals wij de hele rechte lijn zijn blijven doorgaan.

"Afgelopen weekend was hij absoluut sneller. Het was eerlijk gezegd niet iets waar ik echt heel hard tegen kon vechten. Hij zou toch wel bij me wegrijden. Dus alles is goed."