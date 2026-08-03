Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027

Voormalig Sky Sports Formula 1-presentatrice Rachel Brookes heeft een enorme herschikking van de F1-grid voorspeld, waarbij ze tipt dat viervoudig kampioen Max Verstappen naar Mercedes gaat en McLarens Oscar Piastri hem bij Red Bull vervangt.

De F1 zit nu in de zomerstop en daarmee komt er veel gepraat over mogelijke rijderswissels voor het komende seizoen. Hoewel er geen officiële aankondigingen zijn gedaan van teamwissels voor welke coureur dan ook, neemt de speculatie over wie waarheen zou kunnen gaan toe.

Sprekend in de Essential F1-podcast suggereerde Brookes verschillende rijderswissels, waaronder een volledig Britse line-up bij McLaren en overstappen naar Audi, Alpine en Williams voor Carlos Sainz, Fernando Alonso en Franco Colapinto.

"Ik denk nog steeds dat Max op zoek is naar een uitweg, omdat hij ons allemaal laat zien wat hij op dit moment kan en we zijn allemaal onder de indruk en zeggen zoiets als: 'Max is geweldig', omdat hij dat is," begon ze.

"Maar hij wil weer winnen. Hij wil niet hoeven te laten zien dat hij een auto die tiende zou moeten zijn naar de tweede plaats kan brengen. Hij wil weer races winnen.

"Hoe makkelijk het er eerder voor hem ook uitzag, hij wil nog steeds winnen. Hij wil nog steeds een trofee thuis. Met alle mensen die daar nu ook zijn vertrokken, heb ik nog steeds het gevoel dat hij om zich heen kijkt en denkt: 'Ik heb mijn tijd erop zitten. Ik heb jullie alles gegeven wat ik maar kon, en nu wil ik ergens heen waar ik weer kan winnen.'"

Ze voegde eraan toe: "Ik heb het gevoel dat Max nog steeds naar Mercedes zou gaan. Max gaat naar Mercedes naast Kimi Antonelli. Ferrari wordt Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Red Bull wordt Isack Hadjar en Oscar Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"Ik denk dat McLaren mogelijk Lando Norris en George Russell krijgt. Ik denk dat Fernando Alonso volgend jaar naar Alpine gaat, Carlos Sainz gaat naar Audi. Ik denk dat Franco Colapinto teruggaat naar Williams. En ik heb Leonardo Fornaroli die op de grid komt, maar ik weet nog niet 100% zeker waar."

Brookes ging nader in op de voorgestelde overstap van Verstappen naar Mercedes en stelde dat teambaas Toto Wolff er nog steeds spijt van heeft dat hij de Nederlander niet contracteerde voordat hij naar Red Bull ging.

"Max naar Mercedes, het zit gewoon nog steeds in mijn hoofd. Toto liep hem eerder mis. Ik denk dat dat hem nog steeds dwarszit. Ik denk ook dat Max het heel graag zou willen opnemen tegen Kimi Antonelli."

Verstappen wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hoewel wordt begrepen dat hij een ontsnappingsclausule in zijn contract met de renstal uit Milton Keynes kan activeren, aangezien hij niet in de top twee van de coureursstand staat, heeft hij consequent geweigerd commentaar te geven op geruchten die hem in verband brengen met Mercedes en McLaren.

Er is ook gespeculeerd over een terugkeer naar Alpine voor tweevoudig kampioen Alonso, en de huidige prestatieproblemen van Williams hebben geleid tot meer geluiden dat Sainz een vertrek zou kunnen overwegen.