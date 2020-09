Hamilton wint spectaculaire GP van Toscane, nieuwe DNF Verstappen

De eerste Grand Prix van Toscane - de duizendste Formule 1-race van Ferrari - was er één die menigeen zich nog lang zal heugen. Niet vaak ziet een race tot twee keer toe een rode vlag, waardoor het veld in totaal drie keer plaatsneemt op de grid.

Het was gelijk raak op Mugello. Nog voor de start bleek er een probleem te zijn bij de auto van Max Verstappen, waardoor er op de grid nog hard gewerkt moest worden aan zijn Red Bull. Volgens het team was het probleem opgelost voor de start, maar daar bleek allerminst sprake van toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. Voor hem kwam Lewis Hamilton slecht weg vanaf de pole-position, waardoor Valtteri Bottas eenvoudig naar de leiding kon gaan en Verstappen naast de regerend wereldkampioen wist te komen. Maar vervolgens had de Nederlander moeite om verder te versnellen. 'No power!', riep hij over de boordradio, terwijl hij links en rechts voorbij werd gereden.

Voor de derde bocht werd Carlos Sainz in de rondte getikt door Lance Stroll, waarna Sebastian Vettel schade aan zijn voorvleugel opliep door de McLaren nog net te raken. Op weg naar de tweede bocht botsten ondertussen Pierre Gasly en Romain Grosjean met elkaar. De Fransman schoof daarna tegen de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen, die op zijn beurt tegen de achterkant van Verstappen knalde. De Limburger spinde van de baan en kwam vast te staan in de kiezels, waarmee de race voor hem ten einde was. Ook Gasly, een week geleden nog de verrassende winnaar op Monza, vond zijn Waterloo in de grindbak aan de buitenkant van de tweede bocht. Eenmaal terug in de paddock baalde Verstappen op de eerste plaats van het technische probleem. "Helemaal niet erg", zei hij over het incident bij de tweede bocht tegen Ziggo Sport. "Ik was toch wel uitgevallen. Dit krijg je natuurlijk als je zo'n gezeik hebt bij de start, dan kom je in zulke posities terecht. Dan ontstaat de kans dat je van achteren wordt aangereden." De brokken bij de tweede bocht waren reden voor een safety car.

Nadat de wagens van Verstappen en Gasly waren opgeruimd en het veld na zes ronden weer werd losgelaten, volgde nog meer ellende. Valtteri Bottas ging bij de herstart pas laat op het gaspedaal staan, wat verder naar achteren tot grote problemen leidde. De coureurs in de achterhoede gingen er gemakshalve vanuit dat de Fin bij het opkomen van het rechte stuk wel voluit zou gaan en voerden het tempo op, terwijl verder naar voren nog altijd langzaam werd gereden. Een chaotische en levensgevaarlijke situatie op het rechte stuk was het onvermijdelijke resultaat. Nadat de rook was opgetrokken, bleek de baan bezaaid met brokstukken en stond her en der een gecrashte auto na te smeulen. Voor Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi was de Grand Prix voorbij. De puinhoop op het rechte stuk deed de wedstrijdleider naar de rode vlag grijpen, waarmee voor de tweede week op rij de race tijdelijk werd onderbroken.

Na een half uurtje werden de wagens de pitstraat uitgestuurd en werd de race met een staande start hervat. Voor de rode vlag bleek er een remprobleem te zijn bij Esteban Ocon, waardoor de Fransman dit keer ontbrak op de grid. Bottas leek aanvankelijk prima weg te komen toen de race voor de tweede keer werd gestart, maar werd bij de eerste bocht buitenom ingehaald door Hamilton, waarna de Brit gestaag weg liep bij zijn teamgenoot. De race was 31 ronden oud toen Bottas vanaf de tweede plek als eerste naar de pits werd gehaald door Mercedes. Normaal gesproken wordt de leidende auto van het team als eerste van nieuwe banden voorzien, maar de Fin maakte zich zorgen over zijn rubber en mocht uit veiligheidsoverwegingen als eerste naar binnen. Hamilton zei dat zijn banden nog prima waren, maar om te voorkomen dat Bottas met een undercut de leiding van zijn teamgenoot zou overnemen, werd de Brit een ronde later naar binnen gehaald.

De situatie bleef vooraan bleef zo onveranderd. "Een safety car zou fijn zijn", zei Bottas op een zeker moment. Niet veel later werd hij op zijn wenken bediend. Lance Stroll werd in de 43ste ronde op weg naar de Arrabbiata 2 vermoedelijk getroffen door een lekke band, waardoor hij op hoge snelheid de controle over zijn Racing Point verloor en met een harde klap zijwaarts in de bandenstapels belandde. De Canadees verliet ongedeerd een zwaargehavende RP20, terwijl de safety car weer op de baan verscheen en iedereen zich in de pits opnieuw meldde voor een bandenwissel. Niet veel later volgde er voor de tweede maal een code rood en nam het volledige veld weer plaats in de pitstraat.

Wat restte was een dertien ronden durende sprint naar de finishvlag. Hamilton en Bottas mochten weer op de eerste rij plaatsnemen. Daniel Ricciardo, die bijna ongemerkt naar voren was geslopen, en Alexander Albon, die wederom een prima racepace aan de dag legde, deelden de tweede rij, voor Sergio Perez en Lando Norris op de derde linie. Daniil Kvyat, Charles Leclerc, George Russell, Sebastian Vettel, Romain Grosjean en Kimi Raikkonen waren de enige anderen die nog in de race waren.

Bottas profiteerde niet van de herstart. Integendeel. Terwijl Hamilton goed weg kwam, werd de Fin voorbij gereden door Ricciardo. De coureur uit Perth wist de tweede plek echter maar een ronde vast te houden. Een ronde later ging Bottas zonder veel moeite weer terug langs de Renault. Albon zag Perez bij de herstart voor zich komen maar vocht zich snel terug naar de vierde positie en leek vervolgens nog naar Bottas toe te kunnen rijden. De volgorde vooraan bleef echter ongedeerd. Hamilton finishte dus als eerste, voor Bottas en Albon. Ricciardo moest genoegen nemen met de vierde plek, maar werd wel uitgeroepen tot Driver of the Day. Perez, Norris en Kvyat kwamen als vijfde, zesde en zevende aan de finish. Raikkonen kwam als achtste onder de vlag door, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de pitingang terug naar negende plek. Charles Leclerc profiteerde en schoof op naar P8, Sebastian Vettel maakte er een dubbele puntenfinish van voor Ferrari met een tiende plaats. George Russell lag lang op puntenkoers voor Williams, maar kende een slechte herstart en werd elfde. Romain Grosjean eindigde als twaalfde en was daarmee de laatste die de vlag zag.



Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder met de Grand Prix van Rusland.