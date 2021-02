Racesteward: "Hamilton accepteerde straf tijdens Italiaanse GP"

De regerend wereldkampioen reed op Monza aan de leiding toen de Haas van Kevin Magnussen tussen de laatste bocht (Parabolica) en de pitlane tot stilstand kwam. Die situatie leidde tot een safety car, waarop Hamilton door zijn team naar binnen werd geroepen voor een bandenwissel. Zowel zijn team als Hamilton zelf hadden echter over het hoofd gezien dat de pitstraat niet was vrijgegeven en dus volgde automatisch een stop-and-go penalty.

Een van de betrokken stewards was de Australische oud-rallycoureur Connelly, die tijdens een webconferentie met racestewards een boekje opendeed over de gebeurtenissen die dag. “Lewis Hamilton reed de pitstraat in”, zo begon Connelly zijn relaas. “Toen we hadden vastgesteld dat de pitstraat gesloten was en dat de twee lichtpanelen bij de ingang duidelijk een kruis toonden om aan te geven dat de pitstraat gesloten was, hebben we het juiste reglement toegepast. We houden er niet van om verplichte straffen op te leggen, maar we hadden geen keus. Eigenlijk zijn de meeste FIA-stewards in de Formule 1 het niet eens met die verplichte straffen maar ze zijn er nu eenmaal, voornamelijk op verzoek van de teams. De overtreding vereiste een stop-and-go straf voor Lewis Hamilton.”

Nadat die straf was opgelegd zorgde een zware crash van Charles Leclerc enkele ronden later voor een rode vlag. Hamilton maakte van die ingelaste pauze gebruik om bij de stewards verhaal te gaan halen over zijn straf. Connelly zei dat de stewards Hamilton graag wilden uitleggen waarom ze tot hun beslissing waren gekomen. “Lewis sprong tijdens de onderbreking van de race op zijn scooter, reed door de pitstraat en kwam naar ons toe. Lewis was extreem beleefd, hij zei gewoon: 'Jongens, kunnen jullie me vertellen waarom ik ben gestraft?' En wij zeiden: 'Ja, omdat je de pitlane inreed toen die gesloten was.' Hij zei 'Kunnen jullie me dat laten zien?’ We lieten hem de video van zijn eigen onboard camera zien. En daar recht voor hem in beeld waren achter elkaar de twee waarschuwingslichten te zien. Daarna zei hij: ‘Oké, dat accepteer ik, maar waarom zo'n zware straf?’ We legden hem daarop uit dat dat nu eenmaal de verplichte straf was. We hadden geen andere keuze dan die straf op te leggen.”

Hamilton was niet blij met de beslissing, maar accepteerde deze wel en ging terug naar zijn auto. “Ik denk dat het een perfect voorbeeld was dat hoe pijnlijk die beslissing ook was, het door Lewis en zijn team werd geaccepteerd”, besloot Connelly.

Hamilton eindigde de Italiaanse Grand Prix uiteindelijk op de zevende plaats. De race werd verrassend gewonnen door Pierre Gasly, voor Carlos Sainz en Lance Stroll.