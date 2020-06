Raceoverall Verstappen brengt 27.000 euro voor goede doel op

Het afgelopen weekend had eigenlijk de Grand Prix van Monaco moeten plaatsvinden, een race die niet alleen steevast bezocht wordt door een legertje beroemdheden, maar ook door gezinnen van de Britse Starlight Children’s Foundation, een stichting die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Door het coronavirus werd er dit jaar echter geen wedstrijd verreden in het prinsdom, waarmee ook het jaarlijkse Starlight-uitje kwam te vervallen.

Om de organisatie - en de gezinnen met ernstig zieke kinderen die zij ondersteunt - een hart onder de riem te steken, vond er de afgelopen dagen een online veiling plaats, waarbij op verschillende Formule 1-gerelateerde items kon worden geboden. Een raceoverall van Max Verstappen bracht met afstand het meeste op. Iemand had maar liefst 24.000 Britse pond over voor een racepak dat de Red Bull-coureur tijdens het Formule 1-seizoen 2019 heeft gedragen.

Een superjachtervaring voor twee personen voor de Grand Prix van Monaco van 2021 bracht 6.200 pond in het laatje en was daarmee het op een na best scorende item op de veiling. Voor het zelf mogen rijden met een Formule 1-auto werd 4.500 pond neergeteld en exclusieve rondleidingen door de Mercedes- en Williams-fabriek brachten elk 2.000 pond op. In totaal werd er met de veiling 83.010 pond, ruim 93.000 euro, opgehaald voor het goede doel.

