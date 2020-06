Racefamilies in statistieken: De Brabhams

Anno 2020 is alweer de vierde generatie van de familie Brabham actief in de autosport. Van de Australische familie kwamen in totaal zeven leden ooit in de autosport in actie.

Jack Brabham

Jack Brabham, Brabham BT19 Photo by: Sutton Images

John Arthur Brabham, later beter bekend als Jack, werd in 1926 in Sydney geboren. Na voornamelijk in de Australische Midget-series te hebben geracet, kwam hij in de jaren vijftig naar Europa voor zijn Formule 1-debuut bij Cooper. Hij zou zestien jaar actief blijven in de Formule 1 en won in die periode drie keer het wereldkampioenschap voor coureurs (1959, 1960 en 1966). Hij won 14 Grands Prix, stond 31 keer op het podium en scoorde 13 pole-positions.

Brabham was echter niet alleen een meer dan verdienstelijk coureur, hij bouwde ook zijn eigen auto's. Hij veroverde met zijn team twee keer het WK voor constructeurs (1966 en 1967). Het team bleef tot 1992 bestaan. Naast Formule 1 was Brabham ook actief in de 24 uur van Le Mans, de Indy 500 en het Amerikaanse Can-AM-kampioenschap.

Geoff Brabham

#3 Peugeot Sport Peugeot 905: Eric Helary, Christophe Bouchut, Geoff Brabham Photo by: Motorsport Images

Geoff Brabham werd in 1952 in Sydney geboren als oudste van de drie zoons van Jack. Na een paar jaar in de Britse F3, verlegde Geoff zijn focus naar de Verenigde Staten. Hij won in 1981 het Can-Am-kampioenschap en maakte dat jaar ook zijn debuut in de IndyCar. Hij zou er 14 jaar blijven, maar nooit een race winnen. Zijn beste resultaten waren vijf tweede plaatsen. Geoff deed tien keer mee aan de Indy 500 en finishte in 1983 als vierde. Zijn grootste triomfen boekte Geoff in de sportscars: hij won vier keer de IMSA GTP-titel en in 1993 Le Mans met Peugeot. Ook won hij de 12 uur van Sebring twee keer.

Gary Brabham

Geoff Brabham, Derek Daly, Gary Brabham, Nissan NPT-90 Photo by: Motorsport Images

Na Geoff kwam Gary en die had zo'n beetje dezelfde carrière als zijn oudere broer. Hij startte in de Australische Formule Ford, waarna hij in 1988 in de Britse F3 tweede werd achter JJ Lehto. Zijn volgende stap op weg naar de Formule 1 was het Britse F3000-kampioenschap dat hij in 1989 won. In 1990 kreeg hij van Racing Life de kans om zijn debuut te maken in de F1. De Life F190 was echter zo langzaam dat hij twee keer niet door de prekwalificatie kwam.

HIj stapte over naar Nissan en won met de Japanners in 1991 de 12 uur van Sebring samen met broer Geoff. In 1993 en 1994 reed hij zonder al te veel succes twee races in de IndyCar Series.

David Brabham

LMP1 podium: David Brabham Photo by: Eric Gilbert

De jongste van de drie Brabham-broers en misschien wel de succesvolste. Sinds zijn kartdagen heeft David zo'n beetje in alles gereden wat los en vast zit. In de Formule 1 reed hij voor het team dat zijn vader had opgericht. Tussen 1990 en 1994 verscheen David aan de start van 24 Grands Prix. Zijn beste resultaat was een tiende plaats met Simtek in de Spaanse Grand Pix van 1994.

Buiten de Formule 1 kende David grote successen in de sportscars. Hij deed 18 keer mee aan de 24 uur van Le Mans en won het evenement met Peugeot in 2009. Hij pakte een podium in de 24 uur van Daytona en twee keer het LMP-kampioenschap in de Amerikaanse Le Mans Series.

Matthew Brabham

Matt Brabham, Team Murray Chevrolet Photo by: Vision Sport Agency

Matthew Brabham is de zoon van Geoff en de neef van Jack. Hij is geboren in de Verenigde Staten, maar startte zijn loopbaan in Australië in de lokale Formule Ford. In 2012 verhuisde hij terug naar de VS om mee te doen aan het USF2000-kampioenschap dat hij ook direct won. Na een succesvol jaar in de Pro Mazda-serie, vervolgde Matthew zijn carrière in de Indy Lights en deed hij mee aan een paar races in de Formula E. In 2016 kwam zijn IndyCar-droom uit toen hij mee mocht doen aan de Indy 500. Hij finishte op de 22ste plaats.

Sam Brabham

Sam Brabham Photo by: Daniel James Smith

De jongste telg van de familie heet Sam. Hij is de zoon van David en werd in Engeland geboren. Sam Brabham begon zijn carrière in 2014 in de Britse Formule Ford met twee overwinningen en een vierde plaats in eindrangschikking. Na een zwaar ongeluk stopte hij tijdelijk, maar sinds 2018 racet hij weer, vooral in de Britse Porsche Carrera Cup UK.

Mike Thackwell

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Photo by: David Phipps

Hij heeft niet de achternaam, maar is wel degelijk familie. De zus van Mike Thackwell is getrouwd met David Brabham. De Nieuw-Zeelander won in 1984 het Europese F2-kampioenschap. Voor die titel reed hij ook al in de Formule 1, maar niet erg succesvol. Hij probeerde zich vijf keer te kwalificeren, maar slaagde daar slechts twee keer in. Beide keren wist hij niet te finishen. Meer succes had hij in de IndyCar, waarin hij wel enkele races uitreed. Thackwell startte drie keer in de 24 uur van Le Mans met een negende plaats als beste resultaat.