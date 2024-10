Race van mijn leven: Mika Hakkinen over de GP van Monaco 1998

Race: Grand Prix van Monaco 1998, Monte Carlo

Auto: McLaren-Mercedes MP4/13

"Voor mij was Monaco in 1998 absoluut de beste race. Fysiek en psychologisch draaide de hele race om millimeterwerk en details, op de auto letten en geen fouten maken. Elke ronde veranderde het circuit: we hadden gele vlaggen, olie op de baan... Er was de hele tijd wel iets en het vergde ongelooflijk veel concentratie. David [Coulthard, Hakkinen's McLaren-teamgenoot] en ik vochten in de kwalificatie voor pole-position. Toen ik naar buiten ging voor de laatste kwalificatierun, wist ik dat ik er echt voor moest gaan en een perfecte ronde moest neerzetten om pole te pakken. Ik wist uit ervaring dat als ik de pole niet zou pakken, ik in deze GP nooit zou winnen. Dus ik stak al mijn energie, al mijn... talent in het maken van een perfecte ronde en dat lukte. David was langzamer – ongeveer drie of vier tienden – en dat was een geweldig gat."

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 Photo by: Motorsport Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 Photo by: Motorsport Images

"Ik moet het team complimenteren, ze hebben het geweldig gedaan. Weet je, met al die vangrails... soms raak je die in Monaco, tijdens de training, de kwalificatie, de race. Zelfs als je het niet wilt, soms gebeurt het gewoon. Wat het team voor de race aan de auto heeft gedaan, heeft die race gered. Ze hebben voor de race enkele mechanische veranderingen aan de auto aangebracht aan de achterwielophanging. Ik was daar erg blij mee. Want met nog vijf ronden te gaan, reed ik bij Rascasse en ik raakte daar de vangrail. Het was zo'n klap dat ik dacht, 'dat is het, er moet iets kapot zijn'. Maar voor de race had het team de draagarmen van de auto vervangen [voor sterkere], wetende dat dit soort dingen nu eenmaal in Monaco kunnen gebeuren.

Mika Hakkinen viert feest met Adrian Newey.

"Ik hoop dat ik daarmee geen geheimen verklap over de tactiek van het McLaren-team, maar het was briljant. Om aan het eind van de race op het podium te staan met [de inmiddels overleden] prins Rainier en te denken, 'Ik heb de Grand Prix van Monaco gewonnen'. De overwinning gaf het McLaren-team meer zelfvertrouwen. Ze waren er erg blij mee. Het prijsuitreikingsdiner na afloop in de Monaco Sporting Club was een geweldig feest en het feit dat je een van de coureurs was die de Grand Prix in Monaco heeft gewonnen, is weer iets wat je je herinnert. Het geeft je veel zelfvertrouwen."

Interview door Ben Anderson, eerder gepubliceerd in Autosport magazine.