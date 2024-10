De race van mijn leven: Emerson Fittipaldi over de GP van Italië 1972

Race: Grand Prix van Italië, 1972

Auto: Lotus 72D

"Voor mij was het een geweldige prestatie toen ik het Formule 1-wereldkampioenschap won op Monza. Ik won de race en ik won het kampioenschap. Als je kijkt naar de techniek en de moeilijkheidsgraad om een race te winnen, is het een ander verhaal. Het kan een veel minder belangrijke race zijn en je vecht als een gek om te winnen - zoals Mid-Ohio in 1988 - en het heeft een zeer belangrijke waarde voor je. Er waren veel goede races in de Formule 1 en mijn eerste overwinning op Watkins Glen was belangrijk, maar die race op Monza was belangrijk omdat ik het kampioenschap won. Ik weet nog dat ik op de dinsdag voor de race in Monza aankwam. Ik stond onder grote druk: het was beslissend voor de titel - mijn eerste - en dus [was het de vraag] of ik de race kon winnen."

"De maand ervoor had ik de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen en het team was erg enthousiast over de reis naar Monza - en ik was erg enthousiast. Ik herinner me dat ik met het team in een hotel vlakbij het circuit verbleef, in het park van Monza. Op een avond, rond 22.00 uur, moest ik naar de receptie om de telefoon op te nemen, omdat ze in het hotel geen Engels konden verstaan. Het was de vrachtwagenchauffeur van Lotus die belde en zei dat hij was gecrasht. Ik kon het niet geloven. Ik was op weg naar de beslissende wedstrijd van het kampioenschap en de vrachtwagen crashte op de snelweg, net 90 kilometer voor Milaan. En toen reden Peter Warr en ik erheen. We zagen overal reserveonderdelen op het gras liggen. De Italianen probeerden ze te pakken als souvenirs en het team probeerde ze tegen te houden! Ik keek naar dat tafereel en kon niet geloven dat dit mijn auto was, een paar dagen voordat ik mijn wereldkampioenschap zou beslissen."

"Ze verzamelden alle onderdelen en we gingen terug naar Monza. De raceauto was zwaar beschadigd en we besloten met de reserveauto te rijden, die veel kilometers had gereden. De trainingen waren slecht. We hadden een paar problemen met de andere auto, maar we hebben het goed laten werken. De Lotus 72 was een van de beste auto's waar ik ooit in heb geracet. Als je de auto goed aan de praat kreeg, was het een fantastische auto, prachtig om mee te rijden. In Monza werkten we meer aan de race-afstelling dan aan de kwalificatie-afstelling en de auto zag er goed uit voor de race. Ik kwalificeerde me op de derde rij."

"Toen kwam de racedag. De drukopbouw was ongelooflijk. Ik was 25 jaar oud en door de crash en alles werd de druk alleen maar groter. En Italië is de slechtste plek om het kampioenschap te winnen. Iedereen schreeuwt om de Ferrari's! En vlak voor de race was er een lek in de hoofdtank. En ik zei: "Dat was het, dit is niet mijn week, dit is niet mijn raceweekend." Het was ongeveer 45 minuten voor de start van de Grand Prix, toen ze de auto vulden. Het was echt grote paniek. Ze moesten de brandstof eruit pompen, de tank eruit halen, de tank repareren en weer terugplaatsen."

"De auto was een paar minuten voor de opwarmronde klaar. Ik stapte net in de auto en het hele team was erg nerveus. Maar het hielp op één manier. Het nam de tijd weg die we moesten wachten, dus in één opzicht vond ik het prettig - het nam alle druk van me af. Over de race zelf valt niet veel te zeggen. Ik had een goede start en reed hard achter de Ferrari's aan. Ik kon ze niet passeren omdat ze erg snel waren op het rechte stuk. Clay Regazzoni kreeg een ongeluk en toen zat ik achter Jacky Ickx, die ik de hele tijd probeerde in te halen. Maar toen kreeg hij elektrische problemen, dus stopte hij in de pits en kwam ik aan de leiding. Alle pech die ik voor de race had gehad, kreeg ik op het juiste moment weer goedgemaakt."

"Ik reed heel voorzichtig met de auto, probeerde de motor niet op toeren te brengen, geen domme dingen te doen en heel voorzichtig te zijn bij het passeren van de langzame auto's. Alles was 100 procent concentratie. De laatste vijf ronden duurden absoluut heel lang. Ik bedoel, ik weet nog dat ik naar de laatste ronde toewerkte. In mijn hoofd kon ik het zelf niet geloven, rijden in een Lotus GP-auto, de race winnen, de Italiaanse GP winnen, het wereldkampioenschap winnen. Het was ongelooflijk voor me. Het was als een droom. Colin Chapman gooide zijn hoed op; het was fantastisch. Voor mij was het alsof ik naar een film met mezelf keek, waarin alles perfect was en ik het wereldkampioenschap won."

"Mijn vader deed verslag voor de Braziliaanse radio en hij was erg emotioneel betrokken. Kun je je voorstellen dat een journalist uitzendt dat zijn zoon het wereldkampioenschap wint? Het was een heel speciaal moment voor mij en mijn familie. Na de race gingen we naar een restaurant in het centrum van Milaan. Er waren mensen van John Player, mensen van het Lotus-team en veel mensen uit Brazilië die daar waren en we vierden feest tot 3 uur 's nachts, iedereen maakte grapjes en dronk champagne. Daarna reed ik met mijn auto terug naar Zwitserland, want ik woonde toen in Lausanne, en ik kwam vroeg in de ochtend aan."

"Ik realiseerde me pas de volgende dag dat ik wereldkampioen was, toen ik de kranten begon te lezen. Het was grappig, want de Italiaanse pers zei elke keer dat ik won 'oriundo' - dat betekent iemand die half Italiaans is en half van een andere nationaliteit - omdat mijn grootvader een Italiaan was. En als ik verloor hadden ze het over 'de Braziliaan'. In de kranten stond de volgende dag: 'De oriundo Fittipaldi heeft het wereldkampioenschap in Monza gewonnen'. Ze hadden me bijna Italiaans gemaakt. Ik kreeg die dag bijna een nieuw paspoort! Ik denk dat die race een grote stap voorwaarts was in het populair maken van de autosport in Brazilië. Ik bedoel, Ayrton Senna, Nelson Piquet - alle goede Braziliaanse coureurs zijn grote persoonlijkheden in Brazilië, ze zijn erg beroemd.

"Weet je, toen ik Brazilië verliet had ik nooit verwacht dat ik ooit wereldkampioen zou worden. Mijn doel was gewoon om in een Grand Prix-auto te rijden. Eén GP starten - daarna zou ik gelukkig kunnen sterven!"

Interview door Adam Cooper, voor het eerst gepubliceerd in Autosport magazine.