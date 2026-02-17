'Race tegen de klok voor Petronas om F1-brandstof Mercedes te homologeren'

Tot en met vorig jaar maakten de Formule 1-teams gebruik van fossiele brandstoffen. Het testen en laten certificeren van deze brandstoffen gebeurde in een Brits laboratorium, dat hiervoor samenwerkte met de FIA. Voor de producenten van deze brandstof was het proces relatief simpel: ze moesten een monster opsturen, waarna de FIA vaak binnen twee tot drie weken bevestiging gaf dat dit monster voldeed aan de technische reglementen.

De introductie van duurzame brandstoffen in F1 in 2026 maakt het homologatieproces ook een stuk complexer. De FIA heeft de certificering toegewezen aan het Britse bedrijf Zemo, dat niet alleen naar het eindproduct kijkt, maar ook naar het complete productieproces. Personeel van de firma moet dus bezoeken brengen aan de faciliteiten om te garanderen dat alle fasen van de productie aan de FIA-regels voldoen.

Verder wordt ook gekeken naar individuele moleculen en alle partners die betrokken zijn bij de toeleveringsketen. Het maakt de homologatieprocedure niet alleen complexer, maar ook een stuk langer. Daar komt nog bij dat in het eerste jaar van het nieuwe systeem niet kan worden uitgesloten dat het verkrijgen van een certificaat vertraging oploopt.

McLaren is een van de vier teams met een Mercedes-motor en Petronas-brandstof. Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

De homologatie van de duurzame brandstof lijkt voor de teams met Mercedes-krachtbronnen problematisch te zijn. Naar verluidt is Petronas in een race tegen de klok beland om de definitieve versie van de brandstof goed te laten keuren voor de start van het seizoen in Australië. Een officiële verklaring van de betrokken partijen is er echter niet.

Het lijkt uitgesloten dat Mercedes, McLaren, Williams en Alpine niet kunnen racen in Melbourne als Petronas er niet in slaagt om de brandstof op tijd te homologeren. Als dat daadwerkelijk het geval is, dan ligt het voor de hand dat de vier door Mercedes-motoren aangedreven teams een "voorlopige" versie van de brandstof gebruiken.

Als bijvoorbeeld het certificaat voor een specifieke component ontbreekt, dan staan de reglementen het toe om met een mengsel te rijden dat is samengesteld uit elementen die wél gehomologeerd zijn. Vooralsnog blijft het echter onmogelijk om te voorspellen welke strategie Petronas gaat hanteren als de homologatie van de brandstof niet op tijd rondkomt.

