Race tegen de klok: F1-circuit Saudi-Arabië niet op tijd klaar?

De Grand Prix van Saudi-Arabië staat in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Daar waar er op termijn geracet moet gaan worden op het nog aan te leggen circuit van Qiddiya, vindt de eerste editie van de race plaats op het stratencircuit van Jeddah. Ook de omloop aan de Rode Zee moest echter vanaf de grond worden opgebouwd. Op 5 december moet er voor het eerst geracet worden in Jeddah, maar met nog twee maanden te gaan is het circuit nog altijd niet klaar.

Er lijkt zelfs nog veel werk aan de winkel om het Jeddah Street Circuit op tijd gereed te krijgen voor de eerste Saudische Grand Prix. Op dit moment zijn veel gebouwen nog niet afgerond en staan er op het circuitterrein nog kranen en graafmachines. Een anonieme official vertelde aan France24 dat het nog geen gegeven is dat het circuit op tijd af is voor de komst van de Formule 1. Het zou een “race tegen de klok” worden terwijl er “het klokje rond wordt gewerkt” om op tijd klaar te zijn voor de race.

Intussen verwacht de president van de Saudische autosportfederatie, prins Khalid bin Sultan Al-Faisal, dat de eerste Saudische Grand Prix gaat plaatsvinden voor goed gevulde tribunes. Hij schermt met “een enorme vraag” naar tickets, hoewel de kaarten in prijs variëren van 2000 tot 35.000 riyals, omgerekend zo'n 460 tot 8.000 euro. “We verwachten een enorme opkomst, vooral vanuit Europa en de Verenigde Staten”, wordt Al-Faisal geciteerd door France24. “Het Formule 1-project heeft veel gekost en het is gebruikelijk dat die kosten gecompenseerd worden door de kaartverkoop en andere bronnen, waaronder advertenties en lokale sponsoren.”

Video: Zo moet het stratencircuit van Jeddah eruit gaan zien