F1-teams voor race tegen de klok met inzet rookies tijdens VT1

Begin dit jaar is er in de Formule 1 een regel geïntroduceerd die de teams verplicht om gedurende een seizoen minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een eerste vrije training. Onder een rookie vallen in dit geval coureurs met maximaal twee GP-starts. In de eerste fase van het seizoen hebben de teams maar weinig nieuwkomers ingezet, mede doordat de vaste rijders aan de nieuwe generatie auto's moesten wennen. Daarnaast zijn teams ook huiverig in de selectie van de circuits die hiervoor geschikt zijn, doordat schade onder het budgetplafond zeer kostbaar kan zijn.

Inmiddels staan er nog maar zes races op het programma in 2022, terwijl alle teams nog minimaal een keer een rookie moeten inzetten. Niet alle races zijn echter geschikt voor de inzet van een nieuwkomer. Zo valt Brazilië al af als laatste weekend met een sprintrace, waardoor er voor de kwalificatie slechts één training plaatsvindt. Singapore is vermoedelijk ook geen populaire keuze als stratencircuit en het daarbij horende hoge risico op schade, terwijl Suzuka als lastig circuit met weinig marges ook niet voor de hand ligt. Bovendien werden beide circuits in 2019 voor het laatst bezocht, waardoor de vaste rijders op snelheid moeten komen.

Een extra complicatie is dat Suzuka en Austin zijn gekozen als locaties waar Pirelli de 2023-banden gaat testen in tot 90 minuten verlengde tweede vrije trainingen. Mocht een van die sessies verregenen, dan is Mexico de aangewezen back-up voor de bandentest. Als alles echter volgens plan verloopt, zullen de nodige rookies in Mexico hun opwachting maken. Dat geldt ook voor Abu Dhabi, wat de laatste kans is om nieuwkomers een vrije training te laten rijden. Ook zien teams dit circuit als relatief veilig door de grote uitloopstroken en is er minder druk op de reserveonderdelen, omdat er geen race meer volgt na Abu Dhabi. Wel geldt dat de Formule 2 het seizoen in hetzelfde weekend afsluit en dat teams liever niet zien dat coureurs tijdens het weekend tussen wagens moeten wisselen.

Desondanks zijn er al enkele teams die plannen hebben gemaakt voor de inzet van rookies tijdens een eerste oefensessie. Dit is de huidige stand van zaken:

Mercedes

In Frankrijk mocht Nyck de Vries in de bolide van Lewis Hamilton stappen en het plan is dat de Nederlander later dit jaar nog een training voor zijn rekening neemt. De zaak kan echter gecompliceerd worden als hij voor 2023 een contract bij een ander team tekent, dat hem mogelijk ook trainingen wil laten rijden.

Eerder dit jaar stapte Nyck de Vries in Frankrijk in de Mercedes W13 van Lewis Hamilton. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull Racing

Voordat Jüri Vips moest vertrekken als reservecoureur, werkte hij voor Red Bull in Spanje een vrije training af. Waarschijnlijk krijgt Liam Lawson dit seizoen nog de kans om in de RB18 van Max Verstappen te stappen, maar de Nieuw-Zeelander gaat ook nog in actie komen voor AlphaTauri.

Ferrari

Robert Shwartzman racet dit jaar niet, maar verricht wel beulswerk voor Ferrari in de simulator. Hij wordt beloond met twee vrije trainingen voor de Scuderia, namelijk in de Verenigde Staten en Abu Dhabi. Het is de eerste keer dat Ferrari een derde rijder inzet voor een training.

Alpine

Oscar Piastri zou trainingen gaan afwerken voor Alpine, maar daar is een streep door gezet na de hele soap rond zijn overstap naar McLaren. Jack Doohan, die deze week een A521 test, is nu in beeld om die trainingen af te werken. Ook zou De Vries dat kunnen doen, mocht hij uiteindelijk de voorkeur krijgen voor een racezitje in 2023.

McLaren

Ook bij McLaren zijn de plannen nog niet duidelijk. Piastri is een mogelijkheid, maar dan moet Alpine hem eerder beschikbaar stellen. Doen zij dat niet, dan heeft McLaren met Pato O'Ward, Alex Palou en Colton Herta drie IndyCar-coureurs die gekwalificeerd zijn om in actie te komen tijdens een VT1. Naar verluidt stapt O'Ward in tijdens de GP van Mexico, al is dat nog niet bevestigd.

AlphaTauri

Tijdens de GP van België mocht Lawson instappen bij AlphaTauri en hij gaat later dit seizoen nog een sessie afwerken. Dat kan echter veranderen als De Vries een racezitje verovert en het team besluit om de Fries alvast kilometers te laten maken.

Aston Martin

Doordat Aston Martin geen eigen opleidingstraject had, besloot het team om Mercedes-reserve De Vries in te zetten in Monza. Inmiddels is dat opleidingsprogramma er wel en dus krijgt F2-kampioen Felipe Drugovich in Abu Dhabi de kans tijdens de eerste training.

Williams

Het eerste F1-optreden van De Vries dit jaar was in de Williams tijdens de GP van Spanje en dat optreden heeft hem in het zadel geholpen toen hij in Monza werd opgeroepen om te racen. Enkele weken geleden werd bevestigd dat F2-coureur Logan Sargeant tijdens zijn thuisrace in de Verenigde Staten een training mag afwerken.

Alfa Romeo

De eerste training voor een rookie werkte Alfa Romeo al af tijdens de openingsrace in Bahrein met debutant Zhou Guanyu. De tweede training wordt uitgevoerd door Theo Pourchaire, die in de Verenigde Staten en Mexico meereist met Alfa. Tijdens een van deze races stapt de Fransman in in de plaats van Valtteri Bottas, waarbij Mexico de meest logische locatie is. Het team is namelijk huiverig om een rookie in te zetten tijdens een bandentest van Pirelli.

Haas

Haas F1 heeft nog geen plannen bevestigd, maar de kans is groot dat reservecoureur Pietro Fittipaldi de trainingen voor zijn rekening gaat nemen. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren in de Verenigde Staten, want dan mag Antonio Giovinazzi een training rijden. Haas zou er weinig baat bij hebben om beide vaste rijders aan de kant te zetten voor de eerste training van hun thuisrace.

De eerste vrije training van Zhou Guanyu in Bahrein telde ook mee voor de twee verplichte rookietrainingen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images