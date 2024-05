Om te beginnen mag er geen twijfel bestaan over het voornaamste punt na de Grand Prix van Miami: Lando Norris heeft verdiend en op fraaie wijze zijn eerste zege in de koningsklasse gepakt. Het is een overwinning die hem om uiteenlopende redenen toekomt. Om te beginnen zat het er al lange tijd aan te komen, aangezien Norris meerdere jaren op hoog niveau presteert bij McLaren. Ten tweede was zijn race pace in Miami lovenswaardig goed. Toen Verstappen zijn pitstop had gemaakt, klokte Norris nog altijd competitieve rondetijden op enigszins versleten mediums. "Toen ik mijn stop maakte en hoorde welke rondetijden de McLarens reden op mediums dacht ik al 'wow, dat is snel'", zei Verstappen meteen na afloop van de race. Na de herstart bleek Norris op de harde band relatief gezien nog beter, waardoor hij wegliep en de race met 7,6 seconden voorsprong naar zich toe kon trekken.

Had Norris zonder safety car kunnen winnen? Baanpositie belangrijk

Het riep in de paddock en in het mediacentrum al snel de vraag op: had McLaren ook zonder safety car en dus zonder gratis pitstop een kans gehad om te winnen? Het is logischerwijs een 'wat als-vraag', maar wel een interessante doordat het iets zegt over de updates en de daadwerkelijke verhoudingen. Verstappen liet in de persconferentie de meest ongepolijste versie van zichzelf zien door met een lach te stellen: "Dat zijn altijd wat als-dingen hè. Als mijn moeder ballen had gehad, dan was ze mijn vader geweest! Zoiets heb je altijd in het racen, de ene keer zit het mee en de andere keer zit het tegen." Racewinnaar Norris formuleerde een beter antwoord en gaf aan dat het lastig zou zijn geweest: "Het was wel moeilijk geworden. Ik denk dat ik op de baan twee Ferrari's, een Red Bull en misschien ook Oscar Piastri had moeten inhalen. Ik neem mijn petje af voor Oscar, hij was ook erg snel vandaag."

Of Norris deze auto's daadwerkelijk had moeten inhalen, hangt in eerste instantie samen met hoelang hij op mediums had kunnen doorrijden en in welk tempo. De snelheid zat er op de gele banden nog goed in, al zat Norris volgens McLaren wel dicht tegen het bedachte pitwindow aan. Verder stipt Norris zelf een belangrijk punt aan door te benadrukken dat 'track position' cruciaal was op het atypische circuit in Miami. "We hebben zondag gezien dat het heel moeilijk was om door het veld heen te komen", blijkt Christian Horner een soortgelijke mening te hebben. "Het valt nooit met zekerheid te zeggen, maar deze race hebben we in de top-tien weinig inhaalacties gezien. Daardoor zou alles afhangen van waar Lando na zijn pitstop was uitgekomen. Ik denk zelf dat het op P3 of P4 was geweest. Hij had dan geen track position gehad, waardoor hij in ieder geval één Ferrari en Max voorbij had gemoeten."

De inschatting van Horner is iets positiever dan die van Norris zelf, al blijft overeind dat de aerodynamisch efficiënte Red Bull inhalen een uitdaging blijft. Zo was volgen door de langzamere delen niet eenvoudig met de vuile lucht en lopen de Red Bulls traditiegetrouw hard op rechte stukken. Daar moet overigens meteen een interessante noot over de McLaren-updates aan worden toegevoegd. Volgens ingewijden van dat team kon Norris met minder vleugel rijden dan initieel bedacht om zo minder luchtweerstand te hebben, terwijl het downforceniveau door de updates nog wel op niveau was. Het onderstreept dat de updates werken. Desondanks laat de tabel onderaan dit artikel zien dat winnen zonder safety car waarschijnlijk een brug te ver was geweest, ondanks dat Norris in schone lucht wel de snelste coureur is gebleken.

Wat betreft de safety car is tot slot veelvuldig benoemd dat die niet de leider, maar Verstappen oppikte. "Bernd Mayländer heeft Norris op ongeveer twintig meter gemist omdat het een late call was", legt de FIA uit. Het reglement schrijft overigens niet voor dat de safety car verplicht de leider op moet pikken. De safety car mag op ieder moment naar buiten worden gestuurd, al is de leider oppikken natuurlijk wel goed gebruik. In Miami zat de safety car voor Verstappen, nadat Norris net de pitstraat voorbij was toen de melding safety car kwam. Hij uitte zijn ongeloof via de boordradio, want het zou toch niet weer tegenzitten? Ditmaal viel het echter goed voor Norris, die een ronde later alsnog kon stoppen. Zijn engineer adviseerde hem tot die tijd gewoonweg de deltatijd aan te houden, terwijl Verstappen juist aan het tempo van Mayländer was gebonden.

Het maakte in de tweede sector 8,8 seconden verschil, tijd die Norris op Verstappen won omdat hij de deltatijd kon hanteren. Curieus, maar het is belangrijk om te benadrukken dat het na berekeningen geen verschil heeft gemaakt voor de baanposities. Norris heeft grofweg vijftien seconden gewonnen door het 'foutje' met de safety car, maar zijn voorsprong bedroeg na het maken van de pitstop nog meer dan dat: 24,6 seconden. De Brit zat bij het uitrijden van de pitstraat nog altijd voor de safety car, waardoor die uiteindelijk het hele veld voorbij heeft gelaten om de orde te herstellen. Het betekent dat het weliswaar kolderiek oogde, maar dat Norris ook track position had gehad als de safety car wel de juiste auto had opgepikt en op hetzelfde moment naar buiten was gekomen. Daar moet aan toegevoegd dat dit alleen geldt als de safery car op hetzelfde moment naar buiten was gereden, waarna die (een ronde) had gewacht op de Norris. Als de safety car eerder naar buiten was gekomen en voor Norris was beland, dan was het verhaal natuurlijk anders. Maar volgens de FIA is dat scenario sowieso niet aan de orde geweest. Verstappen heeft dus hinder ondervonden van de safety car-fase zelf, maar het oppikken van hem in plaats van de McLaren heeft voor de volgorde bij de herstart weinig effect gehad (in ieder geval als de timing van SC hetzelfde was gebleven).

Wat zegt de 'schone' race pace over vloerschade Verstappen?

Na die herstart wist Norris gestaag een gat te trekken op de harde compound. Verstappen dacht in eerste instantie dat de banden en de set-up volledig debet waren aan het slechte(re) gevoel in de auto, maar na afloop bleek ook nog een andere oorzaak mee te spelen: vloerschade. Horner had net voor zijn mediasessie vernomen dat Verstappen 'behoorlijke schade' had opgelopen bij het moment in bocht 15. De Nederlander lachte tijdens de persconferentie en beweerde het tegenovergestelde, maar moest daar later op terugkomen. In het persbericht erkende Verstappen dat er wel degelijk een gat in de vloer was gevonden. Het sluit naadloos aan bij het gevoel dat hij had, al kon hij de link met de vloer niet meteen leggen. "Ik kon niet echt op de achterkant vertrouwen en in snelle bochten had ik veel onderstuur. Met die twee problemen kun je niet echt een goede balans vinden, omdat je twee verschillende dingen wilt bereiken." Het was dus niet louter set-up. 'Niet op de achterkant kunnen vertrouwen' hing samen met de vloer, aangezien er volgens Horner linksachter een gat zat.

Tijdens de laatste stint - dus na het oplopen van de schade - verloor Verstappen vooral tijd in sector 1: "Max verloor iedere ronde tweeënhalve tienden in de eerste bocht", zei Horner daarover. "In hoeverre dat door die schade kwam, moeten we nog bekijken. Maar als je de foto's van de vloer bekijkt, dan is duidelijk dat de vloer niet zo is ontworpen." Onze datapartner - die ook direct met meerdere Formule 1-teams samenwerkt - is nadien in de data gedoken. Met hun formules valt de race pace te berekenen waarbij variabelen zoals verschillende bandencompounds en de hoeveelheid brandstof worden gefilterd in de berekening. Daardoor komt er onderaan de streep een voor zover mogelijk 'schone race pace' uit, zoals teams dat op basis van dezelfde formules ook altijd proberen te doen van concurrenten bij bijvoorbeeld de wintertest. Uit de berekeningen na Miami blijkt dat Verstappen sinds het oplopen van de vloerschade in ieder geval 0.127 seconde per ronde langzamer is geweest dan dat hij voor de schade was. De andere bandencompound, de baanontwikkeling en de lichtere auto zijn zoals gezegd al meegewogen in de berekeningen, waardoor dit volgens de datapartner het netto verlies per ronde moet zijn.

Over de hele race genomen - dus inclusief de tweede stint met schade - is de onderstaande tabel het volledige beeld. Het laat allereerst zien dat Norris qua 'schone' race pace, waar de strategische variabelen uit zijn gefilterd, nipt de snelste was. Het onderstreept dat McLaren over een race-afstand zeer competitief was met de updates, al zijn de verschillen met Verstappen en Leclerc klein. Beide heren staan in de tabel nagenoeg gelijk, maar zonder schade had de Nederlander bovenaan gestaan. De kleine verschillen in race pace geven Norris en Horner echter ook meteen gelijk: zonder safety car en met nog auto's in te halen, had Norris de race waarschijnlijk niet kunnen winnen. Het maakt de cijfers na de Grand Prix van Miami interessant, zowel die over de vloerschade als ook de race pace van McLaren, al doet het nogmaals niets af aan de voornaamste conclusie: Norris verdient zijn eerste F1-zege dubbel en dwars en verdient het in algemene zin ook om van de nul af te zijn. Red Bull had ondanks de set-up problemen en de vloerschade nog altijd een competitief tempo te pakken, waardoor dat team zich bepaald niet druk hoeft te maken. Het wachten is nu vooral op het Europese seizoen, waarin de teams allemaal rap met updates zullen komen. Nu valt te concluderen dat die van McLaren werken, maar onder meer Ferrari zal in Imola pareren met een eigen pakket. Het maakt deze fase van het seizoen een zeer interessante.

Overzicht 'schone' race pace na Grand Prix van Miami:

Cijfers aangeleverd door datapartner waarbij variabelen als bandencompounds, brandstofniveaus, veranderende baanomstandigheden en stintlengte zijn meegewogen.

