Race-overall Max Verstappen onder de hamer voor goede doel

Het gaat om een overall die Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen 2019 gedragen heeft. Het pak is gedoneerd door Red Bull Racing en komt met een certificaat van echtheid. Er kan op een speciale website geboden worden vanaf 1.000 Britse pond, omgerekend iets meer dan 1.100 euro.

Andere items waarop de komende dagen de hand kan worden gelegd, zijn onder meer een dagje zelf in actie komen met een Formule 1-auto (de Benetton B198 én de Williams FW21), een rondleiding door de Mercedes-fabriek in Brackley met een gesigneerde cap van Lewis Hamilton en een dag in de Williams-fabriek in Grove.

De opbrengst van de veiling gaat naar de Starlight Children’s Foundation, een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. De afgelopen jaren zorgde deze stichting ervoor dat gezinnen met zieke kinderen van een VIP-weekend bij de Grand Prix van Monaco konden genieten. Door het coronavirus gaat de race in het prinsdom, die gepland stond voor aankomende zondag, echter niet door. Omdat dit evenement niet verplaatst kan worden, keert de Formule 1 pas in 2021 terug naar het roemruchte stratencircuit.