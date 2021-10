De race van Mazepin: “Zeer eenzaam, saai en pijnlijk”

Nikita Mazepin zat het gehele weekend in Austin er niet lekker in. De Haas-rookie kreeg diverse waarschuwingen voor het overschrijden van de track limits en was in alle sessies de langzaamste rijder van het veld. Op zondagmiddag kon hij eveneens geen potten breken. Alle hoop op een positieve middag vervloog al na twee bochten, toen zijn headrest losraakte en hij een extra pitstop moest maken.

Na afloop was zijn commentaar helder toen hem gevraagd werd hoe zijn race was: “Slecht. Mijn headrest kwam in de tweede bocht van de eerste ronde los. Het maakte mijn eerste ronde nogal listig want ik zag niets meer in mijn spiegels. Daardoor moest ik een ongeplande pitstop maken. Dus ja, een zeer eenzame, saaie en pijnlijke race. De banden sleten als een gek.”

Mazepin schuift de schuld van het headrestprobleem in de schoenen van zijn team: “Ik denk dat het een menselijke fout is. Hij kwam in bocht 2 los. Zoiets heb ik in mijn hele racecarrière nog nooit meegemaakt. Dus ik denk dat er iets misgegaan is.”

Haas-teambaas Guenther Steiner erkent dat er op de startopstelling een fout gemaakt is in de procedure: “De jongens meldden me dat op de grid de twee pinnetjes aan de achterkant niet helemaal goed vast zaten. Daarom hoefden we de headrest er in de pits niet helemaal af te halen, maar konden we hem gewoon vast duwen. Ik weet niet precies waarom het mis ging. De headrest hoort bij de bescherming dus we hebben hem direct binnengeroepen.”